Eski nişanlısını öldürüp cesedini yol kenarına atan adam yakalandı

Eski nişanlısı olduğu öğrenilen kadını öldürüp otoyol kenarına atan katil zanlısı F.A., güvenlik görevlilerince İstanbul'da yakalandı. Katil zanlısı, polis ekiplerine cesedin adresini verirken, ekipler Sakarya'da yol kenarında kadının cesedini buldu.

Edinilen bilgilere göre olay, 41 yaşındaki F.A.'nın İstanbul'da güvenlik güçlerine verdiği ifade üzerine ortaya çıktı. F.A. isimli şahıs Ankara'da bu sabah saatlerinde eski nişanlısı olduğu iddia edilen 40 yaşındaki Yasemin Aydın'ı öldürdü.

Kadının cesedini kullandığı otomobile koyan F.A., araçla TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişi Erenler mevkiine geldi. Emniyet şeridine park ettiği otomobilden cesedi indiren F.A., sürükleyerek yol kenarındaki ağaçlık alana taşıdı.

İstanbul'da yakalandı

Kadının cesedini otoyola yaklaşık 4 metre mesafedeki ağaçlık alana bırakan F.A., kimse fark etmeden yoluna devam etti. Katil zanlısı, aynı araçla gittiği İstanbul'da yakalandı.

İfadesinde eski nişanlısını öldürdüğünü ve cesedini otoyol kenarına bıraktığını itiraf eden eski nişanlı gözaltına alındı. İtiraf üzerine harekete geçen Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, otoyolun belirtilen bölgesinde arama çalışması yaptı.

Ankara Valiliği'nden açıklama

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"4 Aralık 2020 Cuma günü 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde ikamet eden F.A.nın nişanlısı Y.A.yı öldürdüğü ihbarında bulunulmuştur.

İhbar sonrası yapılan araştırmada Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce şüpheli şahsın araçla İstanbul istikametine hareket ettiği belirlenmiş, müteakiben İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli F.A. İstanbul'da olayda kullandığı tabanca ve altı adet fişek ile birlikte yakalanmıştır.

Maktul Y.A.nın cesedi ise 05 Aralık 2020 Cumartesi günü Sakarya ili Erenler ilçesi yakınlarında ateşli silahla göğüs bölgesinden vurularak öldürülmüş şekilde yol kenarında, bölge trafik ekipleri tarafından bulunmuştur.

Olayla ilgili adli tahkikat, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülmektedir."