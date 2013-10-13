Eski nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti



Batman'da bir kişi, bayram alışverişi sırasında karşılaştığı eski nişanlısınıi aralarında çıkan tartışma üzerine, silahla vurarak öldürdü, ardından da intihar etti.

Olay Batman'ın Sağlık Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

34 yaşındaki Kerim Başbuğ, bayram alışverişi sırasında 10 gün önce ayrıldığı esk nişanlısı Gülbeyaz Özcan ile karşılaştı.

İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine, Kemal Başbuğ üzerinde taşıdığı tabancasıyla Özcan'a ateş etti.

Başına kurşun isabet eden Gülbeyaz Özcan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kerim Başbuğ, daha sonra tabancayı başına dayayıp ateşleyerek intihar etti.