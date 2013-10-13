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Yaşam

Eski nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

Batman’da 34 yaşındaki Kerim Başbuğ, eski nişanlısı 33 yaşındaki Gülbeyaz Özcan’ı sokak ortasında tabancayla öldürdükten sonra başına sıktığı tek kurşunla intihar etti

13 Ekim 2013 00:15


Batman'da bir kişi, bayram alışverişi sırasında karşılaştığı eski nişanlısınıi aralarında çıkan tartışma üzerine, silahla vurarak öldürdü, ardından da intihar etti.

Olay Batman'ın Sağlık Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

34 yaşındaki Kerim Başbuğ, bayram alışverişi sırasında 10 gün önce ayrıldığı esk nişanlısı Gülbeyaz Özcan ile karşılaştı.

İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine, Kemal Başbuğ üzerinde taşıdığı tabancasıyla Özcan'a ateş etti.

Başına kurşun isabet eden Gülbeyaz Özcan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kerim Başbuğ, daha sonra tabancayı başına dayayıp ateşleyerek intihar etti.

 

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