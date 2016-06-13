MİT'in iki numaralı ismi İsmail Hakkı Musa, Paris Büyükelçiliği'ne atandı

MİT Müsteşar Yardımcısı İsmail Hakkı Musa, Paris Büyükelçisi olarak görevlendirildi. 24'üncü Dönem Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kara, Üsküp Büyükelçisi, Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu da Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu.



MİT Müsteşar Yardımcısı İsmail Hakkı Musa Paris Büyükelçisi, Brezilya Büyükelçisi Hüseyin Lazip Diriöz, Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, büyükelçilerin görev tebligatları tamamlandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki atamalar



Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Can Dizdar Abu Dabi Büyükelçisi, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Müsteşarı Rauf Engin Soysal Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Temsilcisi, Ulan Batur Büyükelçisi Murat Karagöz Amman Büyükelçisi, Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcısı Aykut Kumbaroğlu Asmara Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler (BM) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Yaşar Halit Çevik Atina Büyükelçisi, Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakçı AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Fatih Yıldız Bağdat Büyükelçisi olarak atandı.

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Erkan Özoral Bakü Büyükelçiliğine, Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Suat Akgün Bandar Seri Begevan Büyükelçiliğine, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dağdelen Akgün Bangkok Büyükelçiliğine, Birinci Sınıf Başkonsolos, Atina-Pire Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer Banjul Büyükelçiliğine, Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Tanju BilgiçBelgrad Büyükelçiliğine, İkili Siyasi ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı Ali Kemal Aydın Berlin Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanı Özel Müşaviri İlhan Saygılı Bern Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru BM Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak atandı. Avrupa Genel Müdürü Hatice Aslıgül Üğdül Bratislava Büyüelçisi, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Ali Kaya Savut Brazilya Büyükelçisi, Bakü Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Meral Barlaş Buenos Aires Büyükelçisi, Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi, Genel Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı Levent Murat Burhan Dublin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Ali Rifat Köksal Duşanbe Büyükelçisi, Enerji ve Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci Havana Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Hasan Sevilir Aşan Juba Büyükelçisi olarak görevlendirildi. İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Hulusi Kılıç Kişinev Büyükelçisi, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Hüsnü Gürcan Türkoğlu Kudüs Başkonsolosu, Viyana Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş Lizbon Büyükelçisi, Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı Şebnem İncesu Lusaka Büyükelçisi, Göç, İltica ve Vize Genel MüdürYardımcısı Esen Altuğ Lübliyana Büyükelçisi, Dünya Ticaret Örgütü NezdindeTürkiye Daimi Temsilcisi Mehmet Haluk Ilıcak Lüksemburg Büyükelçisi, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür YardımcısıZeynep Kızıltan Maputo Büyükelçisi, Brazilya Büyükelçisi Hüseyin Lazip Diriöz Moskova Büyükelçisi olarak görev yapacak. Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Atılay Ersan Muskat Büyükelçiliğine, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Haydar Kerem Divanlıoğlu Nepido Büyükelçiliğine, Teftiş Kurulu Üyesi Deniz Özmen Panama Büyükelçiliğine, MİT Müsteşar Yardımcısı İsmail Hakkı Musa Paris Büyükelçiliğine, Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Elif Çomoğlu Ülgen Pretorya Büyükelçiliğine, Avrupa İşleri Müsteşar Yardımcısı Murat Salim Esenli Roma Büyükelçiliğine, Bakanlık Müşaviri Nuri Kaya Bakkalbaşı San Hose Büyükelçiliğine, Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanı Haldun Koç Saraybosna Büyükelçiliğine atandı. Müsteşar Özel Müşaviri Murat Lütem Singapur Büyükelçisi, Berlin Başkonsolosu Ahmet Başar Şen Taşkent Büyükelçisi, Büyükelçi Ömer Faruk Doğan Tunus Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Hadi Sinirlioğlu BM Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Ahmet Yazal Ulan Batur Büyükelçisi, Siyaset Planlama Genel Müdürü Ahmet Altay Cengizer UNESCO Daimi Temsilciliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi, 24'üncü Dönem Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kara Üsküp Büyükelçisi, Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Tahsin Tunç Üğdül Varşova Büyükelçisi olarak görevlendirildi. BM Cenevre Ofisi NezdindeTürkiye Daimi Temsilcisi Mehmet Ferden Çarıkçı Viyana Büyükelçisi olarak atanırken, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Ahmet Ergin Wellington Büyükelçisi, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Şakir Özkan Torunlar Yeni Delhi Büyükelçisi olarak görev yapacak.

İsmail Hakkı Musa kimdir?

1987 yılında Nancy II Üniversitesi Hukuk, İktisat ve İşletme Fakültesi Siyasi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1988 yılında Nancy II Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. 2001-2008 yıllarında ise aynı üniversitede Kamu Hukuku/Topluluk Hukuku alanında doktora yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi. 8 Ocak 2004-29 Eylül 2005 tarihleri arasında Kazan başkonsolosu, 15 Ekim 2007-12 Eylül 2009 tarihleri arasında Lyon başkonsolosu, 1 Kasım 2011-15 Ekim 2012 tarihlerinde Brüksel büyükelçisi olarak görev yaptı 2012 yılında MİT müsteşar yardımcılığına atandı.



MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın seçimlerde aday olmak için istifa etmesi üzerine 10 Şubat 2015 tarihinde MİT Müsteşarlığı'na vekaleten atandı. Bu görevini 10 Mart 2015 tarihine kadar sürdürdü.