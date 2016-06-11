Büyükelçiler Kararnamesi'yle yeri değiştirilen isimler kimler?

Dışişleri Bakanlığı'nda atamalar belli oldu.

Yedi yıldır Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Feridun Sinirlioğlu, BM Daimi Türkiye Temsilciliği'ne atandı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu BM Daimi Temsilciliği'ne atanırken, Tokyo Büyükelçiliği'ne atanacağı iddia edilen MİT Müsteşarı Hakan Fidan listede yer almadı.

Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakçı AB Daimi temsilcisi olurken, Fatih Yıldız da Bağdat Büyükelçisi oldu. Bakan Yardımcısı Naci Koru BM Cenevre Daimi Temsilcisi oldu. Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karsılıoğlu yerine Ali Kemal Aydın getirildi.

Savaş uçağının düşürülmesi sonrası ilişkilerin kopma noktasına geldiği Rusya'da görev yapan Moskova Büyükelçisi Ümit Yardımcı'nın merkeze çekildiği kararnamede, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç Belgrad Büyükelçiliği'ne atandı.

Büyükelçiler Kararnamesi'yle yeri değiştirilen isimlerin diplomatik tecrübeleri ve özgeçmişleri şu şekilde:



AB Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu



Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Hadi Sinirlioğlu AB Daimi Temsilciliği görevine getirildi.

Dışişleri'nin "En uzun süre müsteşarlık yapan" diplomatlarından biri olarak bilinen Sinirlioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını da Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayan Sinirlioğlu, iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.

Sinirlioğlu, 1982'de Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi'nde Aday Meslek Memuru olarak göreve başladı. Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru olarak 1982'de görev yapan Sinirlioğlu, yine aynı sene askerlik nedeniyle görevinden ayrıldı.

Feridun Hadi Sinirlioğlu, 1983'te Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru, Üçüncü Katip, 1985'de Lahey Büyükelçiliği'nde İkinci Katip, Başkatip görevini yürüttü.

Lübnan İç Savaşı'nın devam ettiği 1988'de Beyrut Büyükelçiliği'nde Başkatip, 1990'da Yunanistan Dairesi'nde Başkatip, 1990'da İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcılığı'nda Başkatip, 1991'de Müsteşar'ın, 1992'de de Başbakan'ın Danışmanı, 1992'de TURKUNO Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yapan Sinirlioğlu, çeşitli diplomatik görevlerin ardından 2 Eylül 1996-15 Eylül 2000 arasında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Dış Politika Başdanışmanlığını yaptı.

Sinirlioğlu, 15 Eylül 2000-1 Temmuz 2002 arasında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, 1 Temmuz 2002-15 Ocak 2007 arasında Tel Aviv Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı görevini 24 Ocak 2007- 21 Ağustos 2009 arasında yapan Sinirlioğlu, Ertuğrul Apakan'ın yerine Dışişleri Müsteşarı oldu. Sinirlioğlu, 21 Ağustos 2009'dan itibaren Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı görevini sürdürüyordu.

Kendisi gibi diplomat olan Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu ile evli olan Sinirlioğlu, 2 çocuk babası.



Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç



Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Tanju Bilgiç, Belgrad Büyükelçisi oldu.

1971'de Gümüşhane doğan Bilgiç, 1993'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisans, 2001'de İtalya'nın Padova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

2012'de Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktorasını tamamlayan Bilgiç, Dışişleri Bakanlığındaki meslek hayatına 1995'de Amerika-Pasifik ve Uzakdoğu Dairesi'nde aday meslek memuru olarak başladı.

Bir süre Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığında ataşe olarak görev yapan Bilgiç, Saraybosna Büyükelçiliğinde üçüncü katip, Kopenhag Büyükelçiliğinde ikinci katip ve Avrupa Konseyi Dairesi'nde başkatip olarak çalıştı.

Bilgiç, 2005'te Avrupa Konseyi Nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne müsteşar olarak atanırken, 2008'de Kıbrıs Siyasi İşler Dairesi'nde şube müdürü, 2010'da da Kıbrıs Ekonomik İşler Dairesi'nde daire başkanı oldu.

1 Ekim 2011'den bu yana Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu olarak görevini yürüten Bilgiç, 14 Ocak 2015'te Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü görevine getirildi.

AGİT Büyükelçisi Engin Soysal

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Engin Soysal, AGİT Büyükelçiliği görevine getirildi atandı.



1960 İstanbul doğumlu olup, evli ve bir çocukludur.



Liseyi İstanbul Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi’nde 1978 yılında bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde lisans öğrenimi görmüş ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1982 yılında mezun olmuştur.



Anılan Üniversitede kısa bir dönem Araştırma Görevlisi olduktan sonra, Mart 1983’te Dışişleri Bakanlığı’na giren Büyükelçi Soysal, sırasıyla İkili Kültürel İlişkiler Daire Başkanlığı, Avrupa Toplulukları Uygulama Dairesi Başkanlığı ve Müsteşar Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapmıştır. Ayrıca Bakan Özel Kalem Müdürü (1997-99), Bakan Özel Müşaviri (2000-02) ve Ortadoğu ve Güney Asya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı (2009-10) görevlerinde bulunmuştur.



Yurtdışında ise, sırasıyla Tahran Büyükelçiliği, Avrupa Toplulukları Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciği, Paris Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde görev yapmıştır.



2003-2007 arasında Vaşington Büyükelçiliğinde Birinci Müsteşar ve Elçi-Müsteşar olarak görev yapan Büyükelçi SOYSAL, 2007 yılında İslamabad’a Büyükelçi olarak atanmış ve bu görevini 2009 yılı ortasına kadar sürdürmüştür.



2010-2011 yılları arasında BM Genel Sekreteri’nin Pakistan Özel Temsilcisi olarak görev yapan Büyükelçi SOYSAL, Ekim 2011’de Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak atanmış, 1 Temmuz 2014’te Merkeze dönerek Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili olmuştur. Büyükelçi SOYSAL, 27 Temmuz 2014’te Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı olarak atanmıştır.



Büyükelçi Soysal’ın Avrupa Koleji (Altiero Spinelli) ve Fransa Ulusal Yönetim Okulu ENA (Saint-Exupéry) iki yüksek lisans derecesi bulunmaktadır.



Fransızca ve İngilizce bilmektedir.



Kişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç



1 Ocak 1956'da doğdu. Reşadiye Lisesi, Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Aynı bölümde master yaptı. Strazburg Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Aday İdari Memur olarak görev yaptı. Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2000-2005 yılları arasında Halep Başkonsolosu olarak görev yapan Büyükelçi Kılıç, 2005'te Balkan Ülkeleri Dairesi'nde Daire Başkanı, 2005'te Protokol Genel Müdür Yardımcılığı'nda Elçi sıfatıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı ve Mart 2008 - Eylül 2012 arasında Azerbaycan Nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmış ve Ekim 2012'den itibaren Dışişleri Bakanlığı Afrika'dan sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü görevini yürütmekteydi ve 10 Şubat 2015 tarihinde, 2015 milletvekili seçimlerinde aday olabilmek için Dışişleri Bakanlığındaki görevinden istifa etmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Büyükelçi Kılıç Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Kendileri aynı zamanda Okan ÜniversitesiDanışma Kurulu üyesidir. Halen bağımsız üye niteliğiyle Petkim yönetim kurulu üyesidir.

Pretoria Büyükelçisi Elif Ülgen



Türkiye'nin Dubai'ye atadığı ilk kadın Başkonsolos olan Elif Ülgen, Pretoria Büyükelçiliği'ne atandı.

Elif Çomoğlu Ülgen, 1971’de Almanya’da doğdu. Babası Çalışma Ataşesi’ydi. İlkokulu orada okuduktan sonra Türkiye’ye döndü. TED Ankara Koleji ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu ve hiç vakit kaybetmeden, 1993’de Dışişleri Bakanlığı’na girdi.

İlk görev yeri Pakistan’dı. “Çok güzeldi” dediği iki yıldan sonra Cenevre’de Birleşmiş Milletler’in Türkiye Daimi Temsilciliği’nde görev aldı. Ardından Türkiye’deki NATO karargâhlarından birinde siyasi danışmanlık yaptı; Brüksel’de AB neznindeki Daimi Temsilciliği’nde çalıştı. NATO Daimi Temsilciliği’nde Afganistan ve Libya’daki askeri harekatlardan sorumlu memur oldu; Libya’daki NATO harekatını planlayanlardan biriydi. Geçen ocak ayında da Dubai’ye başkonsolos olarak atandı.



Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdür



1976 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi'nden ve 1980'de de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1977-1980 yıllarında TRT'de çevirmen olarak çalışmıştır. 1981 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girmiş ve çeşitli görevlerin ardından 2007-2010 yıllarında Slovakya Büyükelçiliği ve 2010-2012 yılları arasında Fas Büyükelçiliği yapmış ve 2012 yılı itibariyle Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Üğdül, ayrıca Uluslararası Holokost Anma İttifakı Türk Heyeti Başkanıdır.



Bratislava Büyükelçisi Aslı Üğdür



Türkiye’nin Afrika’ya atadığı ilk kadın Büyükelçi Aslıgül Üğdül Bratislava Büyükelçiliği'ne atandı. Aslı Üğdür, Fas Büyükelçisi Tunç Üğdür ile 26 yıldır evli. İkili için "Afrika Üğdürlere emanet" deniyor.

Aslı Üğdür, TED Ankara Koleji ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. California (Berkeley) Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler konulu yüksek lisans yapmıştır.

Dışişleri Bakanlığı'na 1982 yılında girmiştir. Yurtdışında çeşitli görevler üstlenmiştir. Yurtiçinde bulunduğu dönemlerde Dışişleri Bakanlığının çeşitli birimleriyle Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde çalışmıştır. 2005'ten itibaren Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinde Daimi Temsilci Yardımcısı ve Elçi Müsteşar olarak görev yapmıştır. 2010-2012 yıllarında Senegal Büyükelçisi olmuştur. 2012 yılında Dışişleri Bakanlığı müşaviri, 2014 yılında ise Avrupa Genel Müdürü olarak atanmıştır. Büyükelçi Tunç Üğdül ile evli ve iki çocukludur. İngilizce, Fransızca bilmektedir.



Dublin Büyükelçisi Levent Murat Burhan



Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Levent Murat Burhan, Dublin Büyükelçiliği'ne atandı.

Levent Murat Burhan, 1959 yılında Merzifon'da doğmuştur. İstanbul İtalyan Lisesi’nden ve 1981'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. 1982'de Dışişleri Bakanlığı'na girmiştir. Çeşitli diplomatik görevlerde bulunmuştur. 1991-1993 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı olmuş, 2006-2009 yıllarında Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, 30 Eylül 2009-17 Kasım 2013 Gürcistan Büyükelçisi olarak hizmet etmiş, Ocak 2014'te Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü olmuş, Şubat 2015'te Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevini üstlenmiştir. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir.



Hüseyin Avni Karslıoğlu merkeze çekildi



Almanya Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu merkeze çekildi

Ankara Cumhuriyet Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dış İlişkiler Bölümü'nü 1980 yılında [1] bitirdikten sonra 1982 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlamıştır.

Bakanlık özel kalem müdürlüğü ve çeşitli diplomatik görevlerin ardından 2001-2004 yıllarında Batum Başkonsuluğu görevinde bulunmuştur. 2004 yılında Dışişleri Bakanlığı Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdür Yardımcılığında önce Daire Başkanlığı daha sonra Genel Müdür Yardımcılığı ve 2007-2008 yıllarında Bakü Büyükelçiliği yapmış ve 2008 yılından beri Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini sürdürmektedir ayrıca 26 Eylül 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan büyükelçiler kararnamesi ile Almanya'ya büyükelçi olmuştur ve Ocak 2012 tarihinde göreve başlamıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Karslıoğlu Almanca ve İngilizce bilmektedir.



Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın



Eski Libya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Berlin Büyükelçiliği görevine getirildi

1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı'na girmiştir. Çeşitli görevlerde bulunmuş, 2005-2009 yıllarında Halep Başkonsolosu olarak görev yapmış, 2 Eylül 2011 - 15 Eylül 2013 tarihleri arasında Trablus büyükelçiliği yapmış ve ardından Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevine atanmıştır.



BM Cenevre Daimi Temsilcisi Naci Koru

Aynı zamanda gazeteci Fehmi Koru'nun kardeşi olan Naci Koru, Dışişleri Bakanı Yardımcılığı görevinden BM Cenevre Daimi Temsilciği'ne atandı.

İzmir İmam Hatip Lisesi ve 1980 yılı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.[1] 1981 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girmiştir. Çeşitli diplomatik temsilciliklerde hizmetlerde bulunan Koru, 2002-2007 arasında Şikago Başkonsolosluğu ve 2007-2009 yıllarındaRiyad Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı idari işler müsteşar yardımcılığı görevine getirilmiş ve Mart 2012 itibariyle Dışişleri Bakan yardımcısı olmuştur. Koru, idari işler müsteşar yardımcılığı (MİDY) görevini de deruhte etmektedir.

Canan Koru ile evli ve 2 çocuk babası olan Koru, gazeteci Fehmi Koru'nun da kardeşidir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Roma Büyükelçisi Murat Esenli

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Murat Esenli Roma Büyükelçiliği'ne atandı.

Murat Esenli, TED Ankara Koleji'ni bitirmiştir. American Unv. Of Washington, D.C. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Saint John's University Uluslararası İlişkiler Hukuk Bölümü'nde Hükümet, Politika Uluslararası Hukuk Programı konulu Master yapmıştır. 1984 yılında Aday Meslek Memuru olarak Dışişleri'nde göreve başlamış, çeşlitli görevlerde bulunmuş, 1999-2001 yılları arasında Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in Özel Kalem Müdürü olmuştur. 2005-2007 yıllarında Amerika Dairesi Başkanı ve Amerika Genel Müdür yardımcısı olarak görevlerde bulunmuştur. 1 Nisan 2009-15 Aralık 2013 Çin Büyükelçisi olmuştur. Ocak 2014'te Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığına getirilen Esenli, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. Evren Esenli ile evli olup üç çocuk babasıdır

AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı

Bağdat Büyükelçiliği'nden AB Daimi Temsilciliği'ne atanan Faruk Kaymakcı, 21 Mart 1968 tarihinde Tosya’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Tosya’da tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1988 yılında mezun olmuştur.

Devlet bursuyla 1989-1992 yılları arasında Fransa’da Strasburg Üniversitesi’nde AB Araştırmaları ve İngiltere’de London School of Economics’te AB Ekonomi Mastırı yapmıştır. Kaymakcı ayrıca, 1999-2000 yılı eğitim döneminde Avrupa Komisyonu bursuyla College of Europe’ta AB Politikaları Mastırı da elde etmiştir.

1994 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlayan Kaymakcı, merkez görevleri sırasında, Balkanlar, Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar, Siyaset Planlama ve AB Dairelerinde görev yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında Devlet Bakanı/AB Bakanı ve Başmüzakereci’nin Dışişleri Özel Müşaviri olarak çalışmış, Eylül 2009’dan itibaren bu göreve ek olarak AB Genel Sekreterliği/Devlet/AB Bakanlığı Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı görevini de yürütmüştür.

Yurtdışında Trablus Büyükelçiliği, NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilciliği ve iki kez de Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nde görev yapmıştır. 2011-2013 yılları arasında Türkiye’nin Basra Başkonsolosluğu görevinde bulunan Kaymakcı, 1 Ekim 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği görevine getirilmiştir.

2004 yılında NATO Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilen Büyükelçi Kaymakcı, yabancı dil olarak İngilizce ve Fransızca bilmektedir.