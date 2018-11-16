Eski Miss İtalya finalisti sevgilisine asitle saldıran adama 15 yıl hapis

İtalya'da eski Miss İtalya finalistlerinden Gessica Notaro'nun yüzüne asit atarak bir gözünü kaybetmesine yol açan adam, 15 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2007'de Miss İtalya güzellik yarışmasına katılan, modellik yapan ve Rimini kentinde bir yunus akvaryumunda çalışan Notaro, Ocak 2017'de eski erkek arkadaşı Edson Tavares'in asitli saldırısına uğramıştı.

Notaro, Tavares'in ayrılmalarının ardından uzun süre peşini bırakmayarak kendisini rahatsız etmesi üzerine "stalking" (takip ederek tacizde bulunma) suçlamasıyla polise başvurmuş ve Tavares hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

30 yaşındaki, Yeşil Burun Adaları asıllı Edson Tavares, 10 Ocak 2017'de düzenlediği hidroklorik asitli saldırının ardından açılan davada ilk olarak geçen yıl, 10 yılı asitli saldırı, 8 yılı da stalking nedeniyle olmak üzere toplamda 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz aşamasında Bologna İstinaf Mahkemesi'nin kararı ise dün açıklandı.

İstinaf Mahkemesi, Tavares'in avukatının, stalking ve saldırı suçlarının ayrı ayrı değil birlikte değerlendirilerek cezalandırılması talebini kabul etti ve cezayı 15 yıl 5 ay 20 gün hapis olarak değiştirdi.

Cezayı olumlu karşılayan Notaro, duruşma sonrası yaptığı açıklamada "Tabii ki 18 yıl hapis alsaydı daha iyi olurdu ama bu cezadan da memnunum" dedi.





"Bu aşk değil"

Notaro, "Mahkemede karar okunurken Edson dönüp bana baktı. Provokatif bir tavrı vardı. Bu şekilde bitmesi inanılmaz, bir film gibi. 3 yıl boyunca beraber uyuduğum biriydi. Ama bunu kendisi istedi" dedi.

29 yaşındaki Gessica Notaro, saldırı sonrasında İtalya'da kadına karşı şiddetle mücadelenin tanınmış isimlerinden biri haline gelmişti. Notaro, daha önce yaptığı açıklamalarda da "(Tavares'in) bana ne yaptığını herkesin görmesini istiyorum. Bu aşk değil" demişti.