Eski milli futbolcu İbrahim Toraman'ın eşi, şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurdu

Beşiktaşlı eski milli futbolcu İbrahim Toraman'ın eşi Eylem Yıldız, şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Eylem Yıldız, mahkemeye sunduğu dilekçede oğlunun velayetini de istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, çocuklarının doğumundan sonra şiddetli geçimsizlik yaşamaya başlayan ikiliden Eylem Yıldız oğlunu da alarak baba evine döndü ve eşine boşanma davası açtı. Oğlunun velayetini de isteyen Eylem Yıldız, mahkemeye sunduğu dilekçede şiddet gördüğünü iddia etti.

Beşiktaşlı futbolcu İbrahim Toraman, iki yıl önce avukat Eylem Yıldız ile evlenmişti. Toraman ve Yıldız çiftinin evliliklerinden Ali Erim adını verdikleri oğulları oldu.

İbrahim Toraman, Beşiktaş'ta oynadığı süre boyunca takım arkadaşı İbrahim Üzülmez ve Sezer Öztürk ile sert tartışmalar yaşamış, eski sevgilisini AVM'de dövdüğü yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.