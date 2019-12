-ESKİ MİLLETVEKİLLERİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK ANKARA (A.A) - 08.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden 78 eski milletvekiline hitaben ''Kendi içimizde geçmişte yaşanan kırgınlıklar olabilir. Onları da bir tarafa bırakacağız. Tek yürek, kararlı yola çıkan bir grup olacağız'' dedi. CHP ve DSP'de görev yapmış 78 eski milletvekili, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek kendisine ve yeni yönetime desteklerini açıkladı. Grup adına konuşan 20. Dönem Adıyaman Milletvekili Celal Topkan, AK Parti hükümetini eleştirerek, değişimci ve dönüşümcü bir söylemle yola çıkan Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu da eski milletvekillerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. ''Yola çıktık. Halka doğru gidiyoruz, halka doğru gideceğiz'' diyen Kılıçdaroğlu, bu yolculukta herkesin desteğini istedi. Tüm Türkiye'ye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Dün Sayın Başbakan yaptığı bir konuşmada diyor ki; 'Sivas'ın ötesine geçemiyorlar'. Herhalde bizim gittiğimiz yerleri görmüyor veya görmek istemiyor. Eğer Sivas'ın ötesinde bir sorun varsa dönüp Sayın Başbakan'ın kendisine bir bakması lazım. Kendisi yönetmiyor mu bu ülkeyi? Acaba bir sorun varsa o sorunu ortadan kaldırmak onun görevi değil mi? Demokrasiyi köklüleştirmek, sağlamlaştırmak onun görevi değil mi? Ama o ne derse desin biz yolumuza devam edeceğiz. Kararlılıkla, istikrarlı, güven vererek, kırıp dökmeden yolumuza devam edeceğiz. Kendi içimizde geçmişte yaşanan kırgınlıklar olabilir. Onları da bir tarafa bırakacağız. Tek yürek, kararlı yola çıkan bir grup olacağız. Eğer bunu yaparsak iktidar olmamamız için hiçbir neden yok.'' Bugün Türk-İş'i ziyaret ettiğini ve Genel Başkan Mustafa Kumlu'nun yaşanan ekonomik sorunları kendisine aktardığını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu sözlere kendisinin de katıldığını vurguladı. CHP'nin her zaman haksızlıklara uğrayanların yanında olacağını dile getiren CHP lideri, sorunlara çözüm üreteceklerini belirtti. Sosyal devleti yeniden egemen kılacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Eğer bunu yaparsak iktidar kapımızdadır'' dedi. -''ÇALIŞAN ÖRGÜT BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE''- Geçmişteki kırgınlıkları bırakarak yola devam edeceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Size söz veriyorum çok çalışacağım, üreteceğim. Pazar günleri de çalışacağım. Öyle birileri gibi dinlenmeyeceğiz. Sürekli çalışacağız ama isteğim sizler de çalışın, örgütlerimiz de çalışacak. Çalışan örgüt başımızın üstünde'' diye konuştu. Türkiye'nin karanlık bir sürecin içine girdiğini ileri süren CHP lideri, medya üzerinde yoğun baskı olduğunu, iktidarı eleştirmenin neredeyse suç haline geldiğini savundu. ''Eğer Sayın Başbakan'a karşı birileri kalkıp bir şey söylerse ağızları kapatılıp, dışarı çıkarılıp nezarete alınıyor'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Demokrasiyi Türkiye'ye yeniden getireceklerini'' ifade etti. Eleştiriye de saygılı olacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin CHP iktidarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Raydan çıkan Türkiye'nin tekrar rayına oturması için CHP'ye ihtiyacı var'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki 25 yıl içerisinde Türkiye'yi dünyanın sayılı çağdaş ülkelerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. -BATUM: ''ŞU AN GÜNDEMİMİZDE BİR SEÇİMLİ KURULTAY YOK''- CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum da toplantıdan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2011'de yapılacak genel seçimlerin ardından CHP'nin daha demokratik bir tüzüğe kavuşturulacağını belirten Batum, şu an gündemlerinden bir seçimli kurultay olmadığını söyledi.