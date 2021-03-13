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Yaşam

Eski milletvekili İsmail Bozdağ hayatını kaybetti

13 Mart 2021 22:47

Eski DSP Manisa Milletvekili İsmail Bozdağ, evinde kalp krizi geçirerek 61 yaşında hayatını kaybetti.

İsmail BozdağDSPmilletvekili
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