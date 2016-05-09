Eski MHP'li milletvekilleri: Olağanüstü kongre ‘behemehal’ toplanmalı

Özcan Yeniçeri, Durmuş Yılmaz, Tunca Toskay, Zeynel Balkız, Hasan Hüseyin Türkoğlu, Reşat Doğru ve Mehmet Nacar'ın da aralarında bulunduğu 90 eski milletvekili partide olağanüstü kongrenin mutlaka toplanması gerektiğini söyledi. Milletvekilleri "Olağanüstü kongrenin toplanması talebi, camiamızın ötesinde milletimizin beklentisi ve arzusu haline gelmiştir. Olağanüstü kongrenin toplanmaması halinde; kurumsal yapının, mensuplarımızın ve seçmenlerimizin çatışma ve kavgalara sürükleneceği görülmektedir. Yaşanan tartışmalara ve yaşanabilecek olumsuzluklara son vermek üzere olağanüstü kongre behemehal (mutlaka) toplanmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Hürriyet’in haberine göre, 90 milletvekilinin imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, 1 Kasım'da yapılan Milletvekili Genel Seçimi öncesi ve sonrası MHP Genel Merkezi’nin yönetim biçimi ve izlediği politikaların, parti mensupları, seçmenler ve toplum nezdinde yoğun bir tartışma konusu olduğu belirtildi.

MHP’ye en fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde ülkenin, milletin ve MHP’nin bugününü ve geleceğini konuşarak fikir ve görüş birliği içerisinde bir karara varmanın gerekliliğinin ortada olduğu vurgulanan açıklamada, parti yönetimi tarafından bu talep ve beklentileri karşılayacak herhangi bir girişimde bulunulmadığı kaydedildi.



"Olağanüstü kongre behemehal toplanmalıdır”



"Türk milletinin teminatının ve Türk milliyetçiliğinin yegane siyasi kurumu olan MHP'nin içinde bulunduğu bu vahim durumun kabul edilemez olduğu"na işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yasa ve tüzüğümüzün öngörmüş olduğu ve demokrasinin gereği olarak olağanüstü kongrenin toplanması talebi, maalesef parti yönetimince yerine getirilmemiştir. Kendi içimizde görüşülerek karara bağlanması gereken bir hususun yargıya havale edilmesi kabul edilemez. Olağanüstü kongre toplanmasına dair talebin mahkeme kararı ile hüküm altına alınmış olmasına rağmen yapılmaması izahtan varestedir. Daha da vahimi Türk milletinin ayrışma, çatışma ve bölünmenin eşiğine getirildiği bu günlerde milletimizin ve devletimizin yegane teminatı olan MHP, amaç ve ülküsünü gerçekleştirme imkanından uzaklaşmaktadır. Olağanüstü kongrenin toplanması talebi, camiamızın ötesinde milletimizin beklentisi ve arzusu haline gelmiştir. Olağanüstü kongrenin toplanmaması halinde; kurumsal yapının, mensuplarımızın ve seçmenlerimizin çatışma ve kavgalara sürükleneceği görülmektedir. Yaşanan tartışmalara ve yaşanabilecek olumsuzluklara son vermek üzere olağanüstü kongre behemehal toplanmalıdır.”

Parti genel merkez yönetimi başta olmak üzere, herkesin tarihi bir sorumluluk içinde bulunduğuna vurgu yapılan açıklamada, şu görüşler paylaşıldı:

"Tarihten gelen sorumluluğumuz ve geleceğe dair endişelerimiz bizleri aklıselim düşünmeye ve sürecin gereğince hareket etmeye mecbur kılmaktadır. Buna bağlı olarak mahkeme kararına uyularak olağanüstü kongrenin vakit geçirilmeden toplanması gerektiğini savunuyoruz. Her kim bu aşamadaki görev ve sorumluluğunun gereğini yerine getirmezse, ülkücü, milliyetçi hafızalarda ve maşeri vicdanda hak ettiği yeri almaktan kurtulamayacaktır."

Kurultay süreci nasıl başlamıştı?



MHP'deki tartışmalı süreç, bazı muhalif il başkanlarının Kurultay Çağrı Heyeti oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesine karar verilmesi için 15 Ocak'ta MHP Genel Merkezi'ne başvurmasıyla başladı.

Olağanüstü kongre talebine, genel merkezin yanıt vermemesi üzerine muhaliflerin avukatları, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinde 5 Şubat'ta dava açtı. Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, 8 Nisan'da Kurultay Çağrı Heyeti oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi kararını verdi.

Büyük kongreyi toplantıya çağırmak üzere, kapatılan Aksaray İl Başkanı Ayhan Erel, MHP Kurucular Kurulu Üyesi Ali Sağırve Bursa Üst Kurul Delegesi Mehmet Bilgiç'in Kurultay Çağrı Heyeti olarak görevlendirilmesine karar veren mahkeme, gerekçeli kararını 11 Nisan'da tamamladı.

Gerekçeli kararda, MHP'nin 1232 delegesinden 531'inin olağanüstü kongre talebinde bulunduğu, bu kişilerin talepte bulunmasına rağmen, MHP Genel Merkezi'nce olağanüstü büyük kongre çağrısı yapılmadığının anlaşıldığı belirtildi. Gerekçeli kararda, MHP Tüzüğü'nün 63/3. maddesinde büyük kongre üyelerinin 1/5'inin başvurusu üzerine olağanüstü büyük kongrenin toplantıya çağrılabileceği hükmünün yer aldığı ifade edilerek, bu hükmün bu hususta partiye takdir yetkisi vermediği sonucuna varıldığı aktarıldı.