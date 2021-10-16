Eski MHP'li Milletvekili Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı

Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyleyen Oğan, "Siyasi ortam olduğunda Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım" dedi.

Sinan Oğan, sözlerinin devamında Türk milliyetçilerinin halen aday ortaya koyamadığını belirterek şu sözleri kaydetti:

"HDP çıkıp bir PKK'lıyı aday gösteriyor. Onların bir adayı var. Muhafazakarların bir adayı var, solcuların CHP'nin bir adayı var, bir tek Türk milliyetçilerinin adayı yok."