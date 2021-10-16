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Politika

Eski MHP'li Milletvekili Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı

"Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım"

16 Ekim 2021 00:15

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. Oğan, "Siyasi ortam olduğunda Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım" ifadelerini kullandı.

Eski MHP Iğdır Milletvekili ve Türkiye Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı Sinan Oğan, Haber Global ekranlarında Saynur Tezel'in sunduğu Kayıt Altında programında açıklamalarda bulundu.

"Bir tek Türk milliyetçilerinin adayı yok"

Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyleyen Oğan, "Siyasi ortam olduğunda Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım" dedi. 

Sinan Oğan, sözlerinin devamında Türk milliyetçilerinin halen aday ortaya koyamadığını belirterek şu sözleri kaydetti:

"HDP çıkıp bir PKK'lıyı aday gösteriyor. Onların bir adayı var. Muhafazakarların bir adayı var, solcuların CHP'nin bir adayı var, bir tek Türk milliyetçilerinin adayı yok."

 

 
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