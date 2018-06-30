Eski Merkez Bankası Başkanı “Türk burjuvazisi hiçbir zaman demokrasiden yana tavır almadı” dedi, Mahfi Eğilmez'den yanıt geldi

İktisatçı Mahfi Eğilmez, kendisinin NTV'den ayrıldığını duyurmasının ardından “Sermaye sahibi Türk burjuvazisi hiçbir zaman demokrasiden yana tavır almadı” yorumunda eski Merkez Bankası Başkanı İyi Partili Durmuş Yılmaz’a, “Temel sorun, son kitabımda yazdığım gibi, bizde gerçek anlamda burjuvazinin olmayışıdır” cevabını verdi.

24 Haziran seçimlerinde İyi Parti’den milletvekili seçilen eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, Eğilmez’in NTV’den ayrıldığını duyurmasının ardından, “Sermaye sahibi Türk burjuvazisi hiçbir zaman demokrasiden yana tavır almadı. Sanıyorlar ki otoritenin bir rakibi ortadan kaldırması onların pazarını genişletecek. Küçük fırsatçılıkların bir gün kendilerini de yok edeceğini fark edemiyorlar” yorumunda bulunmuştu.

"Bizdeki burjuvazi, az sayıdaki istisnası hariç, esnaf burjuvazisinden ibarettir"

Durmuş’un yorumuna cevap veren Eğilmez ise şunları söyledi:

“Değerli Başkanım, aslında temel sorun, son kitabımda yazdığım gibi, bizde gerçek anlamda burjuvazinin olmayışıdır. Bizdeki burjuvazi, az sayıdaki istisnası hariç, esnaf burjuvazisinden ibarettir. Onun için bu dediğinizi fark etmeleri de kolay değildir.”

Eğilmez, bir takipçiden gelen “Çok parası olan burjuva olmuyor, kasayı daha fazla dolduran zengin bir esnaf oluyor” yorumuna da “Çok doğru” cevabını verdi. Dün NTV’den ayrıldığını duyuran Eğilmez, bir takipçisinin “Hâlâ neden orada olduğunuzu anlayamıyordum, geç bile kaldınız” demesi üzerine de “Evet her geçen gün bende de bu kanı pekişiyordu” açıklamasında bulundu.