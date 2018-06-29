Yiğit Bulut'un hedefindeydi; Mahfi Eğilmez, NTV'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanı Yiğit Bulut’un seçim öncesi hedef aldığı ekonomi yorumcusu Mahfi Eğilmez NTV’den ayrıldı.

Eğilmez haberi Twitter’da “NTV’den ayrılmış bulunuyorum. Bütün izleyicilere bugüne kadar gösterdikleri ilgiden ve verdikleri destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sevgi ve saygılarımla” diye duyurdu.

Eğilmez seçim öncesi hükümetin ekonomi politikalarına eleştiriler yöneltirken Bulut, 21 Mayıs’ta Star gazetesinde yazdığı yazıda ekonominin dış saldırı altında olduğunu iddia ederek “Başta Bloomberg, NTV ve Mahfi Eğilmez olmak üzere sistematik bir şekilde ‘krize girdik-gireceğiz’ havası yaymaya çalışıyorlar… Bunlara kesinlikle kulak vermeyin” diye yazmıştı.

Kendime Yazılar isimli bir blogu olan Eğilmez, yaklaşık 20 yıldır Doğuş Grubu’nda görevliydi.

Ekodiyalog, Servet ile Mahfi ve Geri Sayım gibi ekonomi programlarında değerlendirmelerde bulunan Eğilmez, Kolay Ekonomi, Makro-Ekonomi, Ekonomide Analiz, Değişim Sürecinde Türkiye gibi çok sayıda kitap yazdı.

Mahfi Eğilmez Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (iktisat ve maliye bölümü) bitirdi. Maliye Müfettiş Muavini olarak kamu hizmetinde başladı. Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdür Yardımcısı (tedvir), Hazine Genel Sekreterliği Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri, Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Hazine Müsteşar Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi Ticaret Başmüşaviri olarak görev yaptı. 1997 yılının Temmuz ayında Hazine Müsteşarı olarak atandı, aynı yılın Aralık ayında bu görevden istifa ederek kamu görevinden ayrıldı. Hazine’de görev yaptığım dönemlerde Temsan (Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.), TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) yönetim kurulu üyeliklerinde, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) üyeliğinde, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası guvernör vekilliği ve guvernörlüğünde bulundu.

Kamu kesiminden ayrıldıktan sonra özel kesimde, çeşitli kuruluşlarda yönetim kurulu danışmanlığı, yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde on yıl öğretim görevlisi olarak ders verdi. Yeni Yüzyıl ve Radikal Gazetelerinde, aylık CNBCe Business dergisinde köşe yazıları yazdı, CBNCe televizyonunda ekonomi danışmanı ve yorumcusu olarak çalıştı.

Eğilmez Kadir Has Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak ders veriyor.