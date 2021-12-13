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Ekonomi

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: Enflasyonda üç haneyi görmek işten değil

Görevden alınan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, gelecek dönemde enflasyonda üç hanenin görülebileceğini işaret etti

13 Aralık 2021 13:41

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, dolarda tarihi zirvelerin görüldüğü günde, enflasyona ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tümen, devam eden asgari ücret pazarlıklarına işaret ederek "Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil" ifadelerini kullandı.

Tümen'in paylaşımı şöyle:

"Yeni ekonomi programı: sınırsız parasal genişleme ve genişleyici maliye politikası (bütçe destekli fiyat kontrolleri, vergi/ücret teşvikleri) ile enflasyonla mücadele. Tebrikler!
 
Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil"

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile görüşmesinin ardından banka yönetiminde gece yarısı operasyonuyla Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınmıştı.

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