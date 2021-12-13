Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: Enflasyonda üç haneyi görmek işten değil

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, dolarda tarihi zirvelerin görüldüğü günde, enflasyona ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tümen, devam eden asgari ücret pazarlıklarına işaret ederek "Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil" ifadelerini kullandı.

Tümen'in paylaşımı şöyle:

"Yeni ekonomi programı: sınırsız parasal genişleme ve genişleyici maliye politikası (bütçe destekli fiyat kontrolleri, vergi/ücret teşvikleri) ile enflasyonla mücadele. Tebrikler!

Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil"