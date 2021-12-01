Eski Merkez Bankası baş ekonomisti Hakan Kara: Para politikasının mevcut duruşu ve kredi genişlemesi ateşe benzin dökmeye devam ediyor

Dolara müdahalenin ardından bir paylaşımda bulunan eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara, "Para politikasının mevcut duruşu ve kredi genişlemesi ateşe benzin dökmeye devam ediyor" dedi.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, "Cari açığı sadece düşük faiz ve kur üzerinden düzeltmeye çalışmak, madde bağımlısını uyuşturucuyu aniden keserek tedavi etmeye benziyor" dedi.

Merkez Bankası'nın dolara müdahalesi sonrasında bir paylaşımda bulunan Kara, "Gelmiş geçmiş en etkili döviz müdahalelerinden biri gibi görünmesinin sebebi piyasada derinliğinin yok olmasıydı. Böyle dönemlerde döviz müdahalesi kurdaki ateşi hafifletir. Öte yandan, para politikasının mevcut duruşu ve kredi genişlemesi ateşe benzin dökmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

TIKLAYIN - Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale açıklaması

TIKLAYIN - Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası düşüşe geçen dolar, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yeniden yükseldi