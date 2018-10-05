Eski menajeri şikâyetçi oldu; Deniz Akkaya'ya tehdit suçlaması

Deniz Akkaya'nın eski menajeri Merih Yılmaz, Akkaya ve yanındaki 2 kişinin tehditle arabasını sattırdığını söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği araştırma başlattı.

Çetin Aydın'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Deniz Akkaya, dün eski menajeri Merih Yılmaz'ı arayarak Beyoğlu'ndaki avukatının ofisine gelmesini istedi. Yılmaz ofise gitti. Akkaya, Yılmaz'a kendisine 200 bin TL borcu olduğunu, neden ödeme yapmadığını sordu. Yılmaz borcu olmadığını söyledi. Akkaya ve Yılmaz arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında ofise 2 kişi daha geldi.

İddiaya göre, Akkaya ve 2 kişi, Yılmaz'ı tehdit etti. Aracını kendilerine devretmesi istendi. Korkuya kapılan Yılmaz aracı noter üzerinden devretti. Daha sonra ofisten kovuldu.



Yılmaz ofisten kovulmasının ardından soluğu polis merkezinde alarak Akkaya ve yanındaki 2 kişiden şikayetçi oldu, tehdit ve hakaretle aracının elinden alındığını öne sürdü.



Şikayet üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği araştırma başlattı. Polis ofis çevresindeki kamera görüntülerini toplarken, araştırma sonunda Akkaya ve yanındaki 2 kişinin ifadesinin alınabileceği öne sürüldü.



Öte yandan Deniz Akkaya ise Instagram sayfasından yaptığı uzun açıklamada, Emrah Yılmaz'ı kendi ismini kullanarak hem yakın çevresini hem de çeşitli şirketleri dolandırmak, haksız kazanç elde etmekle suçladı. Akkaya ayrıca dolandırıldığını iddia ettiği kuruluşların listesinin elinde olduğunu ve gerektiği takdirde yayınlayacağını da yazdı.

