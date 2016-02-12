Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek: Şehadet ederim ki Arınç ve Çelik düzgün arkadaşlardır

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve eski Bakan Hüseyin Çelik'in çıkışlarıyla AKP içinde başlayan tartışmaları yorumlayan eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Arınç, Çiçek ve eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i kastederek "O arkadaşlar için ben şehadet ederim. Bunlar düzgün arkadaşlardır" dedi.

Çiçek, CNN TÜRK'te "Ne Oluyor?" programında Şirin Payzın'ın konuğu oldu. Arınç ve Çelik için "Bu ülke için çalışmış arkadaşlardır" ifadesini kullanan Çiçek, "Hani soğanın acısını yiyen bilmez, doğrayan bilir derler ya. Bunlar soğanı doğrayan arkadaşlar" diye konuştu.

AKP'de depreme yol açan krizde neler yaşandı?

Bülent Arınç, 29 Ocak 2016'da CNN Türk'te Taha Akyol'un 'Eğrisi Doğrusu' programına katılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete yönelik eleştiriler yöneltmişti. Açıklamaları sonrası iktidara yakın medya organlarınca "FETÖ hamisi" olmakla suçlanan Arınç, Erdoğan tarafından da ''O zat dürüst değil'' ifadesi ile eleştirilmişti.

Gelen tepkiler üzerine Bülent Arınç, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak, ''Bu çınarın gölgesi altında günyüzüne çıkmamış çok sayıda gerçek var'' mesajı vermişti.

"Yeni parti kuruluyor"

iddiaları gündeme gelmişti

Arınç'ın AKP'de krize yol açan sert çıkışının ardından Ankara kulislerinde "Yeni bir siyasi hareket mi kuruluyor?" sorusunu gündeme getirmişti. Arınç'a destek veren eski parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Ahmet Davutoğlu döneminde partiden uzaklaşan eski Spor Bakanı Suat Kılıç, eski Sanayi Bakanı Nihat Ergün ve eski Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı'nın Hamamönü'nde çalışma ofisi tuttuğu, Gül'ün de bu ekiple irtibat halinde olduğu iddia edilmişti. Bu gelişmeler sonrası üç gün önce (10 Şubat 2016) 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiği öğrenilmişti. Gül ertesi gün de Arınç'ın evinde Ergin ve Çelik'in de katıldığı bir görüşme gerçekleştirmişti. Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Arınç , "Erdoğan'a verdiğim cevap edepliydi, umarım herkes ders çıkarmıştır" demişti.