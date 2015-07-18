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Politika

Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek: Demokratik tövbeye ihtiyaç var

'2015 kayıplarla dolu bir yıl oluyor'

18 Temmuz 2015 16:02

Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, koalisyon senaryolarına ilişkin olarak, "Güvensizlikle evlilik yürümez. 'Evlilik yapalım, yürürse olur, yürümezse ayrılırız' Kimse çocuk yapmaz o zaman. Herkes aklını hırsının önüne alsın. Türkiye’yi çevreleyen sorunlar var. Siyasete bayram havası gelmeli. Demokratik tövbeye ihtiyaç var. Siyaset yapan herkesin bir demokratik tövbeye ihtiyacı var" dedi.

"Türkiye'de istikrar tek başına iktidarlarda sağlandı" diyen Çiçek, Habertürk'ten Saliha Çolak'a verdiği söyleşide "Koalisyonlar karşılıklı suçlamalarla bitti, bunalımlarla sonuçlandı. İdeal olan tek başına iktidardır. Ancak mümkün olan uzlaşma sağlanabilirse hayırlı olur" ifadesini kullandı.

Koalisyon sürecinin uzamasına dikkat çeken Çiçek, "2015 kayıplarla dolu bir yıl oluyor. Mümkün olan doğru koalisyonun kurulması lazım. CHP ya da MHP ile bir koalisyon olabilir. Olmazsa da; her seçim bir ağrı kesicidir" diye konuştu.

Söyleşinin tamamı için tıklayın.

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