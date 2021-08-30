T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Eski MEB TTK Başkanı Dönmez MEB'in pedagojik formasyon kararını eleştirdi: Politik nedenlerle geri adım atanların, yanıltıcı bilgilerle gerekçe oluşturmaya çalışmaları ahlaki değil

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğiyle açılan veya açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvurabileceğini açıklamıştı

30 Ağustos 2021 00:56

Eski Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez, MEB’in, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğiyle açılan veya açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvurabileceği kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Dönmez paylaşımında  “Politik nedenlerle geri adım atanların, yanıltıcı bilgilerle gerekçe oluşturmaya çalışmaları ahlaki değildir” eleştirisinde bulundu.

MEB, 27 Ağustos’ta yaptığı açıklama ile bakanlığın, “Öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal ettiğini” savunarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğiyle açılan veya açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvurabileceğini açıklamıştı.

MEB’in açıklamasına, görevinden istifa eden MEB TKK Başkanı Dönmez, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Dönmez, “TTK, pedagojik formasyon sertifika programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal etmemiştir. Onların kazanılmış haklarını korumuştur. Politik nedenlerle geri adım atanların, yanıltıcı bilgilerle gerekçe oluşturmaya çalışmaları ahlaki değildir” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan pedagojik formasyon kararı

Burhanettin Dönmezmebformasyontepki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24