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Ekonomi

Eski MB Başkanı Yılmaz: Kurdaki artışın sebebi MB değil, siyasetçiler

'Merkez Bankası’nın bu olanlarda bir günahı yok. Kurdaki artışta siyasetçilerin yaptığı açıklamalar etkili oluyor'

10 Mart 2015 12:26

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Türkiye’de doların siyasî söylemin etkisiyle yükseldiğini belirtti. Yılmaz, “Merkez Bankası’nın bu olanlarda bir günahı yok. Kurdaki artışta siyasetçilerin yaptığı açıklamalar etkili oluyor.” dedi.

Durmuş Yılmaz, Amerikan Doları’nın siyasi söylemlerin etkisiyle yükseldiğini söyledi. Bloomberg HT Televizyonu’nun sorularını cevaplayan Durmuş Yılmaz, dolar kurundaki hareketliliği değerlendirdi. Kurun yükselişinin temel gerekçesinin siyasi söylemler olduğunu vurgulayan Durmuş Yılmaz, “Merkez Bankası’nın bu olanlarda bir günahı yok. Kurdaki artışta siyasetçilerin yaptığı açıklamalar etkili oluyor.” dedi. 

Yılmaz, küresel gelişmelerin önemli bir etkisinin olmadığını kaydetti. Siyasetçilerin yaptığı açıklamaların Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik algıyı bozduğuna işaret eden Yılmaz, “Piyasalar Merkez Bankası’nın bağımsızlığını test etmeye başladılar.” ifadesini kullandı.

 

'Küçük esnaf olumsuz etkileniyor'

 

2015 yılı, ekonomi piyasaları ve işadamları için sıkıntılı geçiyor. Dolardaki artış piyasayı sıkıntıya soktu. Özellikle yurtdışı piyasalardaki belirsizlik ve iç pazardaki sorunların orta ve küçük ölçekli esnafı olumsuz etkilediğini söyleyen İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, işletmelerin kârlarında ciddi düşüşler olduğuna dikkat çekti. Önel, “FED’in hazirandan sonra büyük olasılıkla faiz artırım sürecine başlayacağı düşünülen FED, gelişmekte olan bizim gibi ülkelerin korkulu rüyası oldu. Diğer taraftan komşularımızda yaşanan gelişmelerin hâlâ somut olarak çözülememesi ve Mısır, Libya ve Rusya ile ilgili sıkıntılar, başta ihracatçılarımız olmak üzere zincirleme olarak iç piyasamızı tehdit ediyor. TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesine rağmen ihracatımızın yüzde 13’e yakın azalması piyasamızı daralttığı gibi büyümemizi engelliyor. Enflasyona bağlı olarak satın alma gücü düşen tüketicimiz iç pazarda talebin düşmesine neden oldu.

İç pazarda yaşanan talep daralması ve kurlarda yaşanan hesaplanamayan yükselişler piyasamızda sıkıntılara yol açıyor. Ocak ayından mart ayına reel anlamda yüzde 12 değer kaybeden TL, dolar borcu olan esnafımıza ek maliyet getirdi.”  dedi. Önel, Avrupa Merkez Bankası’nın piyasalara mart ayından itibaren 60 milyar dolar enjekte etmesinin Avrupa piyasasını canlandırmasını beklediklerini dile getirdi.

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