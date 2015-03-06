Arınç: Merkez Bankası'nı tehdit etmek doğru değil, cumhurbaşkanı yol göstermekle kalmalı

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Merkez Bankası'nın görevini yaptığını belirterek, “Merkez Bankası’nı tehdit etmek doğru değildi. Bu noktadan sonra bir şey yapmamak gerekir. MB’ye artık bu noktadan sonra bir şey söylenmemesi gerekir” diye konuştu.

NTV canlı yayınında konuşan Bülent Arınç, oların yükselmesinde yurtdışındaki gelişmelerin de etki ettiğine işaret ederek, Türkiye'deki artışın biraz daha fazla olduğuna işaret etti.

Arınç açıklamasının devamında; "Cumhurbaşkanı belki sadece yol göstermekle kalmalı. MB Başkanı’nın ikide bir örselenmesi MB üzerinden kuşkular oluşturulması bence nispi olarak doların yükselmesinde etkili olmuş olabilir.

Başat olarak biz doların dünyada değer kazanmaya başlamasının ama Türkiye’de biraz daha etkili olmasının farklı sebepleri olabileceğini ifade ettik.

'Cumhurbaşkanı yol göstermekle kalmalı'

Siyasi ayrışma demem bir nüans olabilir. Bütün başarılarda cumhurbaşkanımızın payı vardır. Yanlışlarımız varsa onlarda da payı vardır.

Şimdi cumhurbaşkanı oldu ve 'Türkiye’nin tüm sorunları beni ilgilendirir' diyor. Haksız da sayılmaz. Belki sadece tavsiyelerini yapmakla kalmalı. Yol göstermekle kalmalı.

MB’ye kanunla verilmiş görevler var. Hiçbirimiz hangi görevde olursak olalım MB’ye TMSF’ye talimat verecek konumda değiliz. MB’ye faiz düşürün dediğimiz anda hem içerideki hem de dışarıdaki çevreler bunu farklı anlayabilir.

Biz MB’ye bu kadar yüklenince Avrupa mantalitesi MB’nin özerkliği kaybolacak galiba diyor. MB Başkanı görevini yapan bir insandır. Önceki başkan da Sayın Durmuş Yılmaz nadide yetişmiş bir insandır.

Sayın cumhurbaşkanımız da emreder çağırır şunlara dikkat edin der. Faizler düşerse enflasyon düşer mantığını kabul eden de etmeyen de vardır. Ama bunun bir sorumlusu var.

'CHP'nin kapatılacağı iddiaları deli saçması'

Çok yanlış bir şey. Bu iddianın sahibi Twitter’da artık herkesin bildiği biri. Bu deli saçması bir şey. Seçimler yaklaşıyor. CHP ve MHP açısından bir siyasi argüman olarak kullanılabilir diye düşünülmüş olabilir.

Bir mağduriyet öğesi olarak kullanılmak istenmiş olabilir. Bunlardan hiçbirisi ciddi değildir. Böyle bir şey yapılırsa bunu çılgınlık olduğunu ve bunun giderilmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapacağımızı söylemek isterim.

'Sayın Demirtaş’la atışmamızı sonlandıralım'

Kürtler de beni sever ben de onları severim. Siyasetçileriyle de aram iyidir. Eski yeni Kürt siyasetçilerle insani ilişkilerimiz fevkalade iyidir.

Sayın Demirtaş’ın “çözüm sürecinin önündeki engel” sözlerine çok üzüldüm. Bu bir süreçtir ama her şey de değildir. Bunun aynısı 2013’ün Nevruz ayında da oldu.

2 sene sonra geldiğimiz nokta 2013 Nevruzunda verilen sözlerin tutulmadığı noktası oldu. 2 yıllık süreç içinde şiddet olayları yaşandı. Çözüm süreci silahlı insanlarla yapılmaz.

Siyasetçi kolay yetişmiyor. Siyasetçi siyasetçinin düşmanıdır. Bu yanlış siyasetçi siyasetçiye dost olmalıdır. Demirtaş siyasette başarılı olabilecek birisidir. Ama şiddet olayları nedeniyle kendisini eleştirdim.

Biz bu hükümete güvenmiyoruz dedi. O da biz bu hükümete güvenmiyoruz dedi. O zaman her şey çok açık ortaya çıktı. Sen bana güvenmeye mecbursun. Biz diyoruz ki ey HDP biz sana güvenmek zorundayım. Çünkü başından itibaren işi beraber götürüyoruz.

HDP’nin İmralı heyetiyle sürecin iyi çalıştığına biz inanıyoruz.

Bu süreç sayın Demirtaş’ın şahsıyla değil HDP’nin dinamikleriyle yürüdüğüne göre umudum var. Sayın Demirtaş’la atışmamızı burada sonlandıralım.

Onun buna ihtiyacı var ama ben ona bu fırsatı vermeyeceğim. Burada barış çubuğunu tüttürüyorum, zorunlu kalmadıkça cevap vermeyeceğim."