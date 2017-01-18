T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski MAZLUMDER Başkanı'ndan valiye: Yasa uygulayıcılar yasa dışı işler yaparsa yönetilenler ne yapsın?

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu önce görevden alınmış, sonra da ihraç edilmişti

18 Ocak 2017 19:43

İslami hassasiyetlerle 1991 yılında kurulan insan hakları örgütü MAZLUMDER'in (İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği) eski başkanlarından göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisi hakkında açığa alma ve ihraç kararı veren Kocaeli Valisi Hasan Güzeloğlu'na yazdığı açık mektupta, "Bu zulme boyun eğmemi beklemeyiniz. Yasa uygulayıcılar yasa dışı işler yaparsa yönetilenler ne yapsın sayın Vali?" dedi. 

İzmit Seka Devlet Hastanesi'ndeki görevinden aralık ayında açığa alınan, darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl uygulamasının 679 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) ihraç edilen T24 yazarlarından Dr. Gergerlioğlu, "Mahkûm edilen sadece şahsım değil, adalet ve barış arama çabasıdır ve bu yüzden itirazım vazgeçilemeyecek bir haktır, benim için bir yükümlülüktür. Bu dünya idaresinde gücümüz olmayabilir ama sonsuz bir alemin hesap anında haksızlık yapanların kan ter içinde kalacakları bellidir. Çünkü bu kararla sırtınıza yüklenen vebal çok ağırdır" görüşünü dile getirdi.

Gergerlioğlu'nun Vali Güzeloğlu'na yazdığı mektup şöyle:

Uzun yıllardır insan hakları savunuculuğunu ulusal ve uluslararası arenada yapan,  16 yılı Kocaeli'de olmak üzere 26 yıldır özveriyle insanımıza sağlık hizmeti vermiş  bir kişi olmama, hiçbir örgüte üye olmamama rağmen  beni "terörist" ithamıyla memuriyetten ihraç ettirdiniz. Oysa benim yaptığım o sosyal medya paylaşımımın vicdanlarda bir uyanış ve barışı gündeme getirme amaçlı olduğu çok rahatlıkla anlaşılmaktaydı. İnsanları savaşa mı çağırsaydım? 

 

Önce tarafınızdan açığa alındım sonra da görevimden usul dışı bir kararla ihraç edildim. Usulsüz, çünkü Kocaeli Valiliği kararıyla açığa alınmam sonrası yasa gereği aynı yolla kararın tarafıma tebliğ edilmesi gerekirdi. Ama sonuç bildirilmeden ihraç kararını KHK yoluyla sağlayarak görevime geri dönme ihtimali olan yargı yollarını daha da zorlaştırma ve kapatma niyetinizi belli ettiniz. Aynen açığa alınma sürecinde cami dernek yönetim kurulu üyeliğimi ve faaliyetimi dahi yasa dışı bir şekilde engellediğiniz gibi, ya da BİMER müracaatıma meşru yasal bir gerekçe göstermeden verdiğiniz gayriciddi cevaplar gibi... Bu zulme boyun eğmemi beklemeyiniz. Yasa uygulayıcılar yasa dışı işler yaparsa yönetilenler ne yapsın sayın Vali?

 

Bu karar politik bir karardır, yasa dışı bir karardır, hukuk dışı bir karardır. Yıllardır başkasının hakkını savunmuş bir insan hakları savunucusu olarak, keyfi bir şekilde mağdur edilmiş binlerce KHK mağdurundan biri olarak elbette hakkımızı savunacağım. Amir olarak hakkımda karar alabilirsiniz ama ben de bir vatandaş olarak sizden yasa dışı keyfiliklerin hesabını sormaya, adalet aramaya hakkım var ve bunu sonuna kadar kullanacağım.  Güçlü olan siz değilsiniz, haklı olduğum için ben çok güçlüyüm. Binlerce KHK mağduruna yapılanın sözcüsü olmak adına vicdanınıza bu altından kalkamayacağınız yükü hatırlatan olmaya devam edeceğim, haksızlıklar karşısında susmayacağım.

Mahkûm edilen sadece şahsım değil, adalet ve barış arama çabasıdır ve bu yüzden itirazım vazgeçilemeyecek bir haktır, benim için bir yükümlülüktür. Bu dünya idaresinde gücümüz olmayabilir ama sonsuz bir alemin hesap anında haksızlık yapanların kan ter içinde kalacakları bellidir. Çünkü bu kararla sırtınıza yüklenen vebal çok ağırdır.

 

ETİKETLER

ömer faruk gergerlioğluvalikocaeliohalkhk

İlgili Haberler

KHK ile ihraç edilen Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu: Sıra İslamcılara geliyor...

“Ama nasıl İslamcılar?.."

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24