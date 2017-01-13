KHK ile ihraç edilen Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu: Sıra İslamcılara geliyor...

Resmi Gazete’de yayınlanan son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile devlet memurluğundan ihraç edilen eski MAZLUM-DER Başkanı, aktivist ve T24 yazarı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, ihraçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gergerlioğlu, “Bu kafa, 100.000 civarında insanı KHK’larla mağdur eden, yani suçlu suçsuz ayrımına dikkat etmeden, ‘Bana muhalif kim varsa atayım’ tavrıyla herkesi atan kafa, sıranın İslamcılara da geldiği gösteriyor” dedi.

Gergerlioğlu, “Ama nasıl İslamcılar? En başta şunu söyleyeyim: Ben kendimi dindar ve vicdanlı olmaya çalışan bir Müslüman olarak niteliyorum; bir İslamcı olarak nitelemiyorum, çünkü İslamcılık maalesef toplumun başına problem açmaya başladı, çünkü kendi tarafının üstün gelmesi için uğraşmaya başladı, vicdanî değerleri unutmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Medyascope’dan Fırat Fıstak’a konuşan Gergerlioğlu’nun değerlendirmeleri şöyle: