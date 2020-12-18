T24 LogoT24 Logo
Magazin

Eski MasterChef yarışmacısı, 'Survivor 2021' yolunda

18 Aralık 2020 13:29

'MasterChef Türkiye 2020' bölümüne konuk olan 2019 yılı yarışmacısı Mustafa, Survivor 2021'e gitmek için hazırlıklara başladığını söyledi.

ETİKETLER

masterchefmaster chef mustafasurvivor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24