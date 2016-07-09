Eski manken Estrada 53 milyon sterlin boşanma tazminatı kazandı

Londra'da mahkeme, Suudi Arabistanlı iş adamı Şeyh Walid Juffali'nin, ABD'li eski model Christina Estrada'ya 53 milyon sterlin (68 milyon dolar) boşanma tazminatı ödemesine karar verdi.

Bu bir İngiliz mahkemesinin verdiği en yüksek miktarda boşanma tazminatı olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'de yaşayan 54 yaşındaki Estrada, 196 milyon sterlin (254 milyon dolar) tazminat istemiyle dava açmıştı.

Estrada bu miktarın, yıllık 1 milyon sterlin kıyafet harcaması da dahil, ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olduğunu savunmuştu.

Suudi iş adamı Juffali ile eski manken ve fotomodel Estrada, 13 yıl önce evlenmişti.

Juffali 2 yıl önce şeriat Kanunlarına göre Estrada'dan, onun bilgisi olmadan boşanmış, yasal olarak hâlâ Estrada ile evliyken 25 yaşındaki Lübnanlı manken ile evlenmişti.

Estrada ayrca Juffali'nin diplomatik dokunulmazlığını kullanarak kendisini ona karşı bir dava açmaktan alıkoymaya çalıştığını da iddia etti.

Eski Pirelli takvimi mankeni de olan Estrada'nın mahkemeye verdiği yıllık gider bildirimi şöyle:

Estrada'nın avukatları, Suudi iş adamı Juffali'nin 8 milyar sterlin kişisel serveti olduğunu iddia etti. Juffali ise bunun "fantezi bir miktar" olduğunu, servetinin 113 milyon sterlin olduğunu belirtti.

Juffali, gördüğü kanser tedavisi nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Suudi iş adamı rekor miktardaki tazminatı 29 Temmuz'a kadar ödemek zorunda.