Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar beni takıntı haline getirmiş, bana benzeyemeyen kadınları dövüyormuş

Eski manken Ebru Şimşek, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına ilk kez bağlanarak Adnan Oktar suç örgütü hakkında konuştu. Şimşek, Adnan Oktar'ın kendisini bir takıntı haline getirdiğini belirterek, "Bana benzeyemeyenleri dövüyormuş” dedi.

Adnan Oktar’ın kendisini bir programda sunucu olduğu dönemde bulduğunu söyleyen Ebru Şimşek “müridi aracılığıyla benimle iletişime geçti” dedi.

Müritlerinden biriyle bir süre flört ettikten sonra eve gittiğini ve o arada içeceğine ilaç katıp uygunsuz görüntülerini çektiklerini söyleyen Ebru Şimşek, Oktar’ın kendisine “pijamalarını da al, gel bu evde yaşa” dediği ifade etti. Şimşek, Oktar’ın teklifini kabul etmediğini belirterek, yıllarca kendisine şantaj yapıldığını ve hakkında 350 dava açıldığını söyledi.

Adnan Oktar’ın “kedicikler” adıyla bilinen kadınları estetiğe zorladığını söyleyen Şimşek “Beni takıntı haline getirmiş, bana benzeyemeyenleri dövüyormuş” dedi. Mücadele ettiği süreçte ailesinin dışında yalnızca Kemal Sunal’ın yanında olduğunu belirterek, kendisine verilen desteği Ebru Şimşek “mahkememe bile gelmişti” sözleriyle ifade etti.