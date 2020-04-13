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Eski manken Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder

13 Nisan 2020 14:35

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün gece saatlerindeki istifa isteği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eski manken ve model Deniz Akkaya da bu istifa hakkında kendi düşüncelerini sosyal medya sayfasından paylaştı.

Dün akşam saatlerinde görevinden ayrıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Türkiye gündemi istifaya odaklandı. İstifa hakkında yorum yapanlardan biri de Deniz Akkaya oldu. Eski model Akkaya bu istifayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı yorumla dikkat çekti.

"Gemiyi en son kaptan terk eder"

Akkaya açıklamasında, “Gerçekten sırası değil bu istifanın… Gemiyi en son kaptan ve ekibi terk eder; bir kaptan kızı olarak böyle bilirim ben” yorumunda bulundu.

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