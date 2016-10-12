Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan vefat etti

Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Kemal Unakıtan, bu sabah Acıbadem Maslak Hastanesi'nde vefat etti. 58, 59. ve 60. hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Unakıtan, 2009'da baypas, 2013'te de böbrek nakli operasyonu geçirmişti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kemal Unakıtan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Twitter'da mesaj yayınladı.

Kemal Unakıtan hayatını kaybetti. Bir süredir vücudundaki ödemler nedeniyle tedavi gören 70 yaşındaki Unakıtan, bu sabah Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 58, 59. ve 60. hükümetlerinde Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Unakıtan, 2009'da baypas, 2013'te de böbrek nakli operasyonu geçirmişti.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Eski Bakanlarımızdan Kemal Unakıtan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "Maliye eski bakanımız Kemal Unakıtan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Kemal Unakıtan kimdir?

1946'da Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Edirne'de tamamlayan Unakıtan, 1968 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak göreve başlayan Unakıtan, SEKA Genel Müdür Muavinliği ve 1976-1978 yılları arasında SEKA Genel Müdürlüğü yaptı. Daha sonra özel sektöre geçen Unakıtan, çeşitli sanayi kuruluşlarında, finans kurumlarında (Albaraka Türk Finans Kurumu), dış ticaret şirketlerinde genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği ve yöneticilik yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir.

Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle onun yerine aday olarak 2002 yılında TBMM'ye giren, ardından yine Erdoğan'ın inisiyatifiyle Abdullah Gül başbakanlığındaki 58. Hükümette Maliye Bakanlığı'na getirildi. Erdoğan'ın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'den alarak kendisine bağlamasıyla özelleştirmenin de patronu oldu. Kemal Unakıtan, farklı tavır ve uygulamalarıyla sürekli olarak 'ilgi ve tepki' nedeni oldu ve gündemde kaldı. Unakıtan 2006 Bütçesi'ni sunduğu TBMM'de, muhalefet tarafından Erdoğan'dan daha fazla eleştirilen hükümet üyesi olmuş, 59. Hükümet'in en tartışılan isimlerinden biri haline gelmişti. Bakanlığının düşürülmesi için, Ekim 2005, Şubat 2006 ve Mart 2006 tarihlerinde verilen üç ayrı gensoru önergesi de, TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.

2007'de Parti'den Eskişehir milletvekili seçilen Unakıtan, 60. hükümette de Maliye Bakanı olarak görev aldı ancak 1 Mayıs 2009 tarihinde yapılan kabine değişikliği sonucu bu görevi Mehmet Şimşek'e devretti ve kendisi kabine dışında kaldı.

Böbrek nakli oldu

Kemal Unakıtan, son yıllarda kalbi ve böbreğiyle ilgili sağlık sorunları yaşadı. 2009 yılında ABD'de by-pass operasyonu geçirdi. 2013 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek nakli oldu.