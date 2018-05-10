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Eski LDP Başkanı Cem Toker, hangi partiden aday olacak?

"Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir liberal demokratın TBMM'de temsil edilmesini çok isterim"

10 Mayıs 2018 21:53

Eski LDP Genel Başkanı Cem Toker, partisinin uygun görmesi durumunda 24 Haziran’daki seçimlerde CHP listelerinden aday olabileceğini söyledi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtlayan Toker, LDP heyetinin CHP ile yaptığı görüşmede, ‘haksız bir şekilde seçime sokulmayan partilerinden bazı isimlerin CHP listesinden aday gösterilmesini’ teklif ettiklerini aktardı. CHP'den böyle bir teklif gelir ve partisi de kendisini uygun görürse yeni dönemde liberallerin Meclis'teki temsilcisi olabileceğini kaydeden Toker, şöyle devam etti:

"CHP, 90'lı yıllarda bir zamanlar HDP'yi Meclis'e taşımış bir parti. Burada bir liberal parti var, hür dünya, Avrupa Birliği değerleri, uygar değerler, hukuk devletini savunan, özgürlükleri savunan bir parti var, bunu yapacak olursanız faydamız olur. Haddimizi bilerek bir kontenjan istedik. Benim liberalleri Meclis'te temsil etmem partimin vereceği karardır. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir liberal demokratın TBMM'de temsil edilmesini çok isterim. Türkiye siyasetinde bir ilk olur. Parti yönetimi uygun görürse reddetmem."

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