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Eski LDP Genel Başkanı Cem Toker: Sandıkta nal toplamamızın nedeni Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı

"Aziz Yıldırım ne kadar GS'li ise bu arkadaşlar da o kadar liberaldir"

16 Kasım 2017 17:58

Liberal Demokrat Parti'sinin (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker, seçimlerde düşük oy almalarının sebebinin Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ve eşi Habertürk yazarı Nagehan Alçı olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kütahyalı ve Alçı’nın kendilerini “liberal” olarak tanıtmalarını eleştiren Cem Toker, “Aziz Yıldırım ne kadar GS'li ise, bu arkadaşlar da o kadar liberaldir” diyerek tepki gösterdi.

Toker mesajının son bölümünde de Alçı ve Kütahyalı’ya istedikleri kanalda istedikleri gün bu konuyu tartışabileceğini ifade etti.

İşte Cem Toker’in sosyal medyadan attığı o mesaj:

 

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