Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay hakkında ihale soruşturması

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Meclis’e eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay hakkında hazırlanan bir soruşturma dosyası gönderdi. Dosyanın Bakanlığın “tanıtım ihalesi” ile ilgili olduğu öğrenilirken Bakan Günay, Çelik’e “Benden sonraki dönemde pek çok aksaklık, yanlışı görmeme rağmen susmayı tercih ettim. Ben de bu gözlemlerimi aktarma fırsatı bulurum” tepkisini gösterdi.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre, Meclis’e Bakan Çelik imzasıyla Teftiş Kurulu’nun 10 Eylül 2014 tarihli incelemesine dayanan bir soruşturma raporu gönderildi. Raporda, Günay hakkında “Bakanlık idarelerinin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal ve hizmet alımı ile yapım işleri”nde sorumluluğu olduğu yönünde hususlar olduğu aktarıldı. Dosyanın içeriğinin Günay dönemindeki tanıtım ihalesi olduğu öğrenildi. Günay, Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'e şunları anlattı:

'Hesap vermekten onur duyarım'

“Gönderdiği dosyanın içeriğiyle ilgili fazla bir bilgim yok. Edindiğim kadarıyla tanıtım ihaleleriyle ilgili. Bakanlığım ile ilgili çalışma konularının tartışma ortamına açılmasından mutluluk duyarım. Bu sayede dönemimde yaptıklarımı da anlatma fırsatı bulurum. Bakanlıktan ayrılırken, kurumu kâr ile bıraktım. Kamu harcamalarını dikkatle değerlendirdim. Dönemimde bakanlığımın bütün birimleri eski dönemlere göre daha yüksek gelir elde etti, son derece verimli işler yapıldı. Yurtdışı tanıtım ihalelerinde komisyonlar ve giderler ciddi biçimde indirime tabi tutuldu. Yaptığım her türlü işin hesabını vermekten ve bunları kamuoyuyla paylaşmaktan onur duyarım.

Susmayı tercih ettim

Bana ayrılan ağırlama giderlerini de tanıtma giderlerine aktardım. Kamu haklarını gözettim ve artı rakamlarla kurumdan ayrıldım. 2013 Tanıtma İhalesi ile ilgili Mecliste bir tartışma söz konusu olmuştu. Belki onun gündeme getirilmesi ile ilgili karşı bir misilleme olarak böyle bir şey yapıldı. Benden sonraki dönemin de pek çok aksaklığı, yanlışı görmeme rağmen susmayı tercih ettim. Ben de bu gözlemlerimi aktarma fırsatı bulurum.”

İnceleme oylanacak

Günay hakkındaki soruşturma dosyası, 25. Dönem parlamentosunun ele alacağı ilk işlerden biri olacak. Meclis soruşturması, İçtüzük uyarınca, hükümsüz sayılmıyor. Günay, hakkında dosyanın Meclis’e geldiği bilgisi, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilleri yemin ettikten sonraki birleşimlerde okunacak, milletvekillerinin bilgisine sunulduktan sonra da inceleme açılıp açılmayacağı belirlenecek. Görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan Başbakan ve bakanlar hakkında Meclis soruşturması açılması, TBMM üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile istenebiliyor. Önergenin görüşülüp kabul edilmesi halinde Soruşturma Komisyonu kuruluyor. Komisyon, çalışmaları sonucunda bir rapor hazırlayacak ve Yüce Divan’a sevk edilip edilmemesini oylayacak. Ancak, Yüce Divan’a sevk konusundaki asıl kararı, Genel Kurul’da yapılacak gizli oylama belirliyor.