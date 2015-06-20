Ertuğrul Günay: Böyle giderse Müslümanlığı yasaklayacaklar

Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, bazı derneklerin 15 yıldır düzenlediği iftar çadırlarının kaymakamlıklarca yasaklanmasına tepki gösterdi. Günay, "Böyle giderse korkarım bir gün Müslümanlığı yasaklayacaklar" dedi.

Türkiye'nin ilk Roman milletvekili Özcan Purçu ise, iftar çadırlarına getirilen yasağın tamamen keyfi bir uygulama olduğunu söyledi.

Türkiye'de olup bitenlere akıl erdirmenin mümkün olmadığını ifade eden Günay, "Bir dönem arkadaşlarımız, sözüm ona çok dindar geçiniyorlardı fakat dinin doğruluğu, adaleti, yalan söylememeyi emreden hükümlerinden fevkalade rahatsız oldular. Bunu hepimiz gördük. İnancımız yardımlaşmayı emrediyor; hem ülkemizde hem dünyanın dört bir tarafından yardım yapan dernekleri, kuruluşları yasaklamaya çalıştılar. Bizim inancımızın birinci emri okumaktır. Okumaktan murat, insan hakkını bilmektir, insanın hakka ulaşmasını bilmektir. Neredeyse okumayı yasaklayacak hale getirdiler. Okullarla, dershanelerle uğraşmaya başladılar." diye konuştu. Yasaklamada gelinen son noktanın ramazanın kutsiyetini, ulvi tarafını anlatan, yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği iftar çadırları olduğunu belirten Günay, "Fakir fukara, ihtiyaç sahipleri çadırlara gelip yer içer. Şimdi işi iftar çadırlarını yasaklamaya vardırdılar. Böyle giderse korkarım bir gün Müslümanlığı yasaklayacaklar" diyerek yasak kararlarına tepki gösterdi.