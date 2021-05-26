Eski KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Sedat Peker açıklaması: Ciddiye alınması gereken iddialar; ortada, büyük bir örgü, örtü, ağ var

Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı ve eski Başbakan Yardımcısı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in eski MİT'çi Kutlu Adalı ve uyuşturucu trafiği iddialarına ilişkin olarak “iddiada bulunan kişinin, geçmişte, yetkili makamlarda bulunanlarla çok yakın, kamuoyu tarafından bilinen bir isim” olduğunu belirterek, “Ciddiye alınması gereken iddialar. Bütünüyle yalan söylüyor olsa bile araştırılması gerekir” dedi. “Ortada, büyük bir örgü, örtü ve ağ olduğunu” vurgulayan Özersay, “Bunun bir kenarından birkaç parça ipin ucu görünmüş. Ülkelerimizin itibarı açısından bunların üzerine kararlılıkla gitmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 1993'te evinin önünde bombalı saldırıda yaşamını yitiren gazeteci Uğur Mumcu ve 1996'da Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı'nın cinayetlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'Çi Korkut Eken'i işaret etti. Peker, "Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar" derken, Kutlu Adalı'nın cinayetine yönelik olarak da "Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Adam namuslu adam, bu günleri görmüş, namuslu adam. Rumlara Kıbrıs'ı satacağı yok. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi sonra gideceğiz. Onlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, "Halloldu o iş" dedi" ifadesini kullandı.