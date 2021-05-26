Eski KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Sedat Peker açıklaması: Ciddiye alınması gereken iddialar; ortada, büyük bir örgü, örtü, ağ var

Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı ve eski Başbakan Yardımcısı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in eski MİT'çi Kutlu Adalı ve uyuşturucu trafiği iddialarına ilişkin olarak “iddiada bulunan kişinin, geçmişte, yetkili makamlarda bulunanlarla çok yakın, kamuoyu tarafından bilinen bir isim” olduğunu belirterek, “Ciddiye alınması gereken iddialar. Bütünüyle yalan söylüyor olsa bile araştırılması gerekir” dedi. “Ortada, büyük bir örgü, örtü ve ağ olduğunu” vurgulayan Özersay, “Bunun bir kenarından birkaç parça ipin ucu görünmüş. Ülkelerimizin itibarı açısından bunların üzerine kararlılıkla gitmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 1993'te evinin önünde bombalı saldırıda yaşamını yitiren gazeteci Uğur Mumcu ve 1996'da Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı'nın cinayetlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'Çi Korkut Eken'i işaret etti. Peker, "Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar" derken, Kutlu Adalı'nın cinayetine yönelik olarak da "Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Adam namuslu adam, bu günleri görmüş, namuslu adam. Rumlara Kıbrıs'ı satacağı yok. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi sonra gideceğiz. Onlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, "Halloldu o iş" dedi" ifadesini kullandı.
Peker’in iddialarına ilişkin Cumhuriyet’ten Sefa Uyar'a konuşan Özersay, Kutlu Adalı cinayeti ve KKTC’nin kara para aklama ve uyuşturucu trafiğinde bir kesişme noktası olduğuna dair iddialar üzerine KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne önceki gün başvurduklarını belirtti.
Bir faili meçhul cinayetin, devletin itibarına zarar verdiğini, insan hakları ve demokrasi açısından da kara bir leke olduğunu vurgulayan Özersay, “Geçen süre zarfında hiç bu nitelikte bir gelişme ve yeni bilgi ortaya çıkmamıştı ya da çıkmasına müsaade edilmemişti, bilmiyorum. Bugün geldiğimiz noktada yeni unsurlar var” dedi. Adalı cinayetine ilişkin bir tanığın, itirafçının ortaya çıktığına işaret eden Özersay, “Bu itirafın neden şimdi yapıldığıyla ilgilenmiyorum ama ortada itirafçı var, bu yeni gelişmedir” dedi.
Atilla Peker’in gözaltına alındığına dikkat çeken Özersay, Soylu’nun konuya ilişkin açıklamasına işaret ederek, “Kutlu Adalı davasıyla ilgili ifadesi alındı mı net değildi. Buradan polisimizin Türkiye’ye, Kutlu Adalı davası bağlamında da ifadesi alınması yönünde kesinlikle talepte bulunulması gerekiyor” dedi. Özersay, şunları kaydetti:
“Ortada, öyle anlaşılıyor ki büyük bir örgü, örtü, ağ var. Bunun bir kenarından birkaç parça ipin ucu görünmüş. Bu ipin ucundan tutup çekecek miyiz, tamamının çözülmesini ve aydınlığa kavuşmasını sağlayacak mıyız yoksa örneğin ‘Kıbrıs ayağındaki ipi çekmeyelim de Türkiye’deki şu kısmının, birilerin ipini çekelim’ şeklinde mi kalacak? Kritik soru budur. KKTC’nin itibarı, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok daha sağlıklı bir zemine oturtulması için; Kıbrıs davası ulusal bir davaysa, bu davaya daha gerçekten hizmet etmek istiyorsak, Kıbrıs’a ilişkin ipin ucunu tutup çekmek, bu ilişki biçimlerini ve siyasi cinayeti aydınlığa kavuşturmamız, ülkelerimizin itibarı açısından bunların üzerine kararlılıkla gitmemiz gerekir.”
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