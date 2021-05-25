Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker birazdan müracaat savcısına gidecek, suç itirafı yapacak, bakalım orada ifadesini alacaklar mı?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Kardeşim Atilla Peker, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiştir." ifadesini kullandı. Peker, kardeşinin, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili savcılığa müraacat edeceğini duyurdu.

Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olarak da "Süslü süleyman, saat akşam altıda sana bir hediyem var." paylaşımını yaptı.

Peker daha sonra, "Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker birazdan müracaat savcısına gidecek. Bakalım orada ifadesini alacaklar mı? (suç itirafı yapacak)" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Peker gazeteci 1993'te evinin önünde bombalı saldırı ile ölen Uğur Mumcu ve 1996 Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin olarak da eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'çi Korkut Eken'i işaret etti. Uğur Mumcu cinayetine yönelik, "Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar" diyen Peker, Adalı cinayeti için de kendisine gelindiğini ve kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini iddia etti. Peker, “Biz o zaman Mehmet Ağar, Korkut Eken hep beraberiz... Genciz, vatanseveriz.. Bana genelde iş adamlarını yönlendiriyorlar, faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım. Bana dedi ki, "Kıbrıs'ta bir adam var, Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor." İki profesyonel dedi... Dedim sana öz kardeşimi vereceğim, Atilla Peker'i. Uzmandır, sokaklarda yetişmiştir. Biletlerden bakabilirler. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi sonra gideceğiz. Onlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, "Halloldu o iş" dedi” aktarımını yaptı.