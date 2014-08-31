'Eski karım oğlumu alıp IŞİD'e kaçtı'

Oto galerisi ve restoran sahibi Şahin Aktan, boşandığı Kırgız asıllı eşi Svetlana Hasanova’nın 3 yaşındaki oğlu Destan’la birlikte geçtiğimiz ay IŞİD’ın elindeki Rakka’ya gittiğini iddia ederek savcılığa başvurdu.

Eşinin son 1 yılda hızla değiştiğini ve çarşafa girdiğini anlatan Şahin Aktan “Kendimi kadın olarak tanıtarak eşimle internet üzerinden konuştum. Kendisinin Rakka’da olduğunu, mücahitlerden biriyle evlenirsem benim de gelebileceğimi söyledi. Oğlum IŞİD’in elindeki 50’nci rehinedir. Çocuğuma yazık olacak.“ dedi.

Burcu Purtul Uçar’ın Hürriyet’teki haberine göre, İstanbul’da yaşayan 44 yaşındaki Şahin Aktaş, 2008’de Kırgız asıllı 24 yaşındaki Svetlana Hasanova ile evlendi. Çiftin 3 yıl önce Destan ismini verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Şahin Aktaş’ın iddialarına göre eşi oğlunu dünyaya getirdikten sonra internet bağımlısı oldu, sonra da başını kapatıp namaz kılmaya başladı. Şahin Aktaş başta bu durumdan hoşlansa da, eşinin eviyle ilgilenmez tavrı nedeniyle zamanla tepki göstermeye başladı. Aktaş çifti Haziran 2014’te anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme velayetini annesine verdiği Destan’ın hafta sonları, bayramlarda ve yaz tatillerinde 1 aylığına babasıyla kalmasına karar verdi. Ancak Svetlana Hasanova 1 Timmez 2014’ten sonra aniden ortadan kayboldu. Kendisini kadın gibi göstererek boşandığı eşiyle internet üzerinden yazışan Şahin Aktaş, cihat için Suriye’nin Rakka’ya kentine gittiğini öğrenince Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak yardım istedi.

Şahin Aktan başından geçenleri şöyle anlattı:

İnternette tek ilgilendiği İslami sitelerdi

“Önce dine kayması hoşuma gitti. Ama sonra bunun başka bir kayış olduğunu anladım. Geceleri sürekli internete giriyordu. Tevhid, selefi yollarını araştırıyordu. Tevhid kimseyi aracı kılmadan Allah yolunda gitmektir. Tevhid inancı IŞİD’in yoludur. Mezarların, Kabe’nin, camilerin yıkılması gerektiğine inanırlar. Onlardan olmayan insanların tümü kafirdir. O yüzden Müslümanı öldürmek onların için çok basit. Bana zaman zaman tevhidten bahsediyordu. O kadar ileri gitmez diyordum. Aşırı radikal dinci gruplara eğilimi başlayınca kendimi soyutlamaya başladım.”

Sultanbeyli’de Afgan bir mücahit

“Evden kaçınca Sultanbeyli’de Abdulvahab isminde Afganlı bir mültecinin evine gittiğini öğrendim. İnternette sahte bir kadın hesabı açtım. Adım Havva Medine Soylu idi. Zor durumda olduğumu, evden kaçacağımı ve Allah yolunda gitmek istediğimi söyledim. Svetlana ile 28 Haziran’da ilk kez konuşmaya başladık. İnandırmak için çok uğraştım. Dersimi çok iyi çalışmıştım. Son 2 aydır bütün işimi gücümü bıraktım, sadece dini araştırma yapıp eşimle o hesaptan konuşuyordum. Diğer yandan 1 Temmuz’da oğlum bende 1 ay kalacaktı. Oğlumu almaya o eve gittim. Gittiğimde kaçtığını öğrendim. Adama ‘eşim nerede’ dedim. Suriye’ye gitti’ dedi. Eşim bu arada kadın olduğuma inanmıştı. Ona ‘Evden kaçacağım bana yardım et’ dedim. Bana IŞİD’in doğru yolda olduğunu ve Suriye’ye gitmem gerektiğini söyledi. Facebook’undaki mücahitlerden biriyle iletişime geçip evlenmemi, onların beni Antep üzerinden Suriye’ye geçireceğini söyledi. Kendisinin de artık kutsal topraklar olan Şam’da olduğunu söyledi. 12 Ağustos’ta son kez iletişim kurduk. Bir yerden anladı sanırım. Facebook’unda İhvanu Ehlis Şam isimli biri var. Sanırım eşimi o zehirledi. Hesabında sadece IŞİD’in görüntüleri, infazları ve yol kesmelerini paylaşıyor. Eşimin profilinde IŞİD bayrağı var. Arkaya da Suriye’de çektiği bir fotoğrafı koymuş. Eşim internette isminin Asiye olduğunu oğlunun da adının Abdullah olduğunu söylüyor. Çocuğumu bulmak için elimden geleni yapacağım. Kurtaracağım. Suriye’de küçücük yaşlardaki çocukların eline keleş verip öldürmeyi öğretiyorlar. Çocuğumu kurban vermeyeceğim onlara."

Arkadaşına da Rakka’ya gel demiş

“Eşimin Tanya isminde 20 senelik bir arkadaşı var. Eşim çocuğumu kaçırdığı için kız bana yardım etti. Onunla çaktırmadan konuştu. Eşim ona da hemen kapan, namaza başla, kuran oku ve yanıma gel. Ben seni evlendireceğim burada dedi. Şam topraklarına gel dedi kıza. Sonra da Rakka’ya geçtiğini söylemiş. Annesine de söylemiş biriyle tanıştım internette ve Şam’a gideceğim demiş.”

Hangi mücahitle konuşsam gel diyor

“İnternette hangi mücahitle kadın gibi görüşsem hemen evlilik istiyor.’ Gel’ diyorlar. Eşimin hangi yollarda gittiğini öğrendim. Ramazan bayramının üçüncü günü Gaziantep’te bir mücahitle evlenmiş. Bunlar Gaziantep’ten kaçak geçiyorlar. Halep üzerinden de Rakka’ya geçiyorlar. Orası IŞİD’in üssü. Orada medreselerde 200’er kişilik kadın çocuklar gündüz ilim kuran okuyorlar akşamları da cihattan dönen kocalarının yanlarına dönüyorlar. Bu bilgiyi facebookta konuştuğum bir mücahit söyledi. Aşık oldu bana. Bana ‘gel’ diyor. Nöbetçi mücahitler bizi bekleyecekmiş. Mültecilerin gittiği tek yer Rakka’dır dedi.”

Tek korkumuz çocuk

Şahin Aktaş’ın avukatı Ethem Kaan Çelik ise şunları söyledi:

“Tek korkumuz çocuktan gelecek acı bir haber. Annesi Cihad etme duygusuyla IŞİD’e katıldı. Cennete gideceğine inandığı için kendisini de, çocuğunu da hiçbir şeyden sakınmayacaktır. Annesinin başına bir şey gelmesi halinde sahipsiz kalacak ve çocuk mücahit olarak yetiştirilecek.”