Eski İtalya Voleybol Milli Takım oyuncusu sahada kalp krizi geçirerek öldü

İtalya Milli Takımı eski oyuncusu Vigor Bovolenta (38), Forli - Lube Macerata karşılaşmasında kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

İtalya Milli Takımı eski oyuncusu Vigor Bovolenta, Serie B2 takımı Forli'nin deplasmanda Lube Macerata'ya karşı oynadığı karşılaşmanın 3. setinde kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

3. setin ortalarında Bovolenta başının döndüğünü söylediği an kendini yerde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonuç vermeyince, Bovolenta hayata gözlerini yumdu.

Vigor Bovelenta, kariyerinde 3 kez şampiyonluk kupası kaldırırken, bir Dünya Kupası, iki Avrupa Şampiyonası ve dört Dünya Ligi kupası kaldırmıştı. Bunların yanında Atlanta Olimpiyatları'nda bir de gümüş madalya kazanmıştı.