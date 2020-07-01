Eski İstihbarat Daire Başkanı: Sayın Saygı Öztürk söz verdiğin gibi kalemini kırmanı bekliyoruz

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun eşi Ali Ayvazoğlu’nun kariyerindeki yükselişini yazan Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e ilişkin yargıya başvurulduğunu belirterek, "Söz verdiğin gibi kalemini kırmanı bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Orakoğlu, “Ancak Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu Saygı Öztürk gibi düşünmüyordu. Sosyal medyaya yaptığı açıklamalarda Sözcü Gazetesi’nde ailesi hakkında yalan ve iftira içerikli ahlaksızca masa başında hazırlandığı anlaşılan bir yazının kaleme alındığını belirtmişti. Öncelikle ailesine yapılan bu çirkin saldırıyı belgeleriyle birlikte yargıya intikal ettirildiğini ifade ederek konunun bütün yönleriyle araştırılmasını talep etmişti. Sözcü yazarının yaklaşık 10 civarındaki iddialarının tamamının yalan beyan olduğuna dair belgeler mahkemeye sunulmuştu.” ifadesini kullandı.

Orakoğlu, "Yargıda kısa süre içinde son yapılan haberin tamamının yalan olduğu nasılsa ortaya çıkacak. O zaman Kılıçdaroğlu da bir bayan vekili çok ağır bir şekilde suçlamış olmayacak mı? Yoksa yapılan soruşturmalarda Türkiye genelinde AK Parti ‘yi çeşitli konularda yıpratmak için bazı gazetecilere bu yönde görevler verildiğinin ortaya çıkmasından mı korkuluyor. Tıpkı Dursun Çiçek olayında yaşandığı gibi. Kılıçdaroğlu’nun partisinin ve kendisinin hiç sevmediği İçişleri Bakanı’na çağrı yaparak sırf AK Partili ve türbanlı olduğu için Saygı Öztürk tarafından namusuna dil uzatılan Trabzon Milletvekili’nden özür dilenmesi yönünde bir talebi olmuyor, Saygı Öztürk için özür dilenmesi çağrısı yapıyor. Bu olayı soruşturacak güvenlik güçlerimiz ülke güvenliği açısından çok yönlü soruşturma yapmak zorundadırlar." görüşünü savundu.

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