Eski İstanbul TEM Müdürü Ömer Köse tutuklandı

22 Temmuz soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra teslim olan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse tutuklandı.
İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce, savcılığın itirazı üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 polis arasında yer alan Ömer Köse'nin, bugün avukatı Kemal Şimşek ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim olmasının ardından sorgusu tamamlandı.
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ömer Köse'nin tutuklanmasına karar verdi.
17 polisten 5'i tutuklandı
Emniyetteki "paralel yapı” operasyonu kapsamında "casusluk" suçlamalarına ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet savcılarından İrfan Fidan'ın, soruşturma kapsamında 11 kişinin tutuklanmasına ve adli kontrol tedbiri konulan 8 kişi dahil 38 kişinin serbest bırakılmasına ilişkin itirazı, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildi.
Savcılığın, şüphelilerin serbest bırakılmaması ve tutuklanması gerektiğine yönelik talebini inceleyen hakimlik, sevk edildikleri İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri alınamayan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.