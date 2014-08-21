T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski İstanbul TEM Müdürü Ömer Köse tutuklandı

22 Temmuz soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra teslim olan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse tutuklandı

21 Ağustos 2014 00:07

22 Temmuz soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra teslim olan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse tutuklandı.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce, savcılığın itirazı üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 polis arasında yer alan Ömer Köse'nin, bugün avukatı Kemal Şimşek ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim olmasının ardından sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ömer Köse'nin tutuklanmasına karar verdi.

 

17 polisten 5'i tutuklandı

 

Emniyetteki "paralel yapı” operasyonu kapsamında "casusluk" suçlamalarına ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet savcılarından İrfan Fidan'ın, soruşturma kapsamında 11 kişinin tutuklanmasına ve adli kontrol tedbiri konulan 8 kişi dahil 38 kişinin serbest bırakılmasına ilişkin itirazı, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildi.

Savcılığın, şüphelilerin serbest bırakılmaması ve tutuklanması gerektiğine yönelik talebini inceleyen hakimlik, sevk edildikleri İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri alınamayan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

 

ETİKETLER

ömer köseterörle mücadele şube müdürü22 temmuzoperasyon

İlgili Haberler

Gözaltına alınan polis şefi Köse'nin annesi: Hiç canını sıkma oğlum, hırsızlar utansın!

Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında görev yapan eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse, gözaltına alınırken annesi tarafından uğurlandı

'Eşim özür dilerse onu ilk ben terk ederim'

22 Temmuz’da gözaltına alınan polis müdürü Ömer Köse’nin eşinden Bülent Arınç’ın cemaate yaptığı ‘özür dilesinler’ çağırısına yanıt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24