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Gözaltına alınan polis şefi Köse'nin annesi: Hiç canını sıkma oğlum, hırsızlar utansın!

Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında görev yapan eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse, gözaltına alınırken annesi tarafından uğurlandı

22 Temmuz 2014 16:18

17 ve 25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu sonrasında görevden alınan polislerin de aralarında bulunduğu emniyet mensuplarına yönelik operasyonda gözaltına alınan eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'yi evinin kapısından annesi uğurladı.

Zaman'da yer alan habere göre, Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında kritik görevler yapan, Poyrazköy, Zir Vadisi cephaneliğini ve KCK'nın şehirlerde gizlediği bombaları ortaya çıkartan İstanbul Emniyeti eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Köse'yi annesi uğurladı. Köse'nin annesi oğlunu almaya gelen polislere "Allah bildiği gibi yapsın. Yapanlar utansın. Hırsız kovaladılar, başka bir şey yok. Bak kirada oturuyorlar.  Bunlar Türkiye için uğraştılar. Kendi cebine uğraşsalardı doldururlardı zaten." diye sitem etti. Anne Köse oğlunu uğurlarken, "Hiç canını sıkma Allah emanet ol. Hırsızlar utansın. Senin utanacak hiçbir şeyin yok. Para pul çalmadın. Adam öldürmedin. Türkiye'yi satmadın." ifadelerini kullandı.

 

Terör ve Mali Şube müdürlüğü yaptı

 

6 yıl Terörle Mücadelede çalışan Ömer Köse Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı'yken 2011 yılı tayin döneminde Mali Şube Müdürü olarak atanmıştı. Daha sonra Şubat 2012'de KCK operasyonları sonrası Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün görevden alınmasıyla onun yerine Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak atandı. Mali Şube'de Köse'den boşalan göreve de Yakup Saygılı atandı. Köse amir ve müdür olarak terörle mücadelede bulunduğu dönemde Ergenekon, KCK, birçok operasyona imza atmıştı. Köse 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında görev almadığı halde 18 Aralık günü keyfi ve hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınmış ve müdüriyet emrine verilmişti. Terör örgütlerinin tehditleri sebebiyle hakkında İstanbul Valiliği'nin verdiği yakın koruma  kararı bulunmasına rağmen kimliğine ve silahına el konularak yıllarca mücadele ettiği terör örgütlerine karşı savunmasız bırakılmıştı.

 

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