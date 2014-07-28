'Eşim özür dilerse onu ilk ben terk ederim'

Gülen cemaatini hedef alan ve “paralel yapı” iddiasına dayandırılan operasyonda gözaltına alınan eski TEM Müdürü Ömer Köse’nin eşi Semra Köse, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cemaate yönelik yaptığı “özür dilesinler” çağrısı hakkında konuştu. Köse, “Eğer eşim özür dilerse onu ilk önce ben terk ederim” dedi.

Azami 4 günlük gözaltı süresi dolan ancak halen mahkemece ifadesi alınmayan eski TEM Müdürü Ömer Köse’nin eşi Semra Köse T24’e konuştu. Semra Köse, “22 Temmuz günü eşini gözaltına almaya gelen polis ekiplerinin önce eski lojmanlarına gittiklerini, daha sonra kayınpederinin evini bularak Ömer Köse’yi sorduklarını” anlattı. Semra Köse şu ifadeleri kullandı:

“Kayınpederime gidip ‘Amca Ömer Köse’nin evi nerede söyler misin’ diye soruyorlar, kayınpederim de ‘Evladım beni bulduğunuza göre onu da bulursunuz’ diye cevap veriyor. Ekipler sitede 1 saat kadar dolanınca kayınpederim onlara seslenerek ‘Siz galiba bulamayacaksınız, gelin acıdım oğlum Ataköy’de evinde sizi bekliyor’ diye adresi veriyor.”

‘Kur'an'ı cezaevinde oku

söylemi hangi dine sığar’

Bülent Arınç'ın cemaate yönelik "Özür dilesinler" çağrısı hakkında da konuşan Semra Köse, şunları söyledi:

"Eğer eşim özür dilerse onu ilk önce ben terk ederim. Bunca haksızlığa zulme uğrayıp üzerine bir de af mı dileyelim. Arınç, Barış Güler (Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu) gözaltına alındığında ‘Bir babanın oğlunun gözaltına alındığını televizyondan öğrenmesi ne kadar acı düşünebiliyor musunuz?’ demişti. Kendisine soruyorum, ‘Bir evladın polis babasının bileklerinde kelepçe ile 'hain, casus' gibi haksız suçlamalarla televizyon ekranlarında linç edilmesi, hakarete uğramasından daha mı acıdır?’ Evlat acısı yaşamış bir bakan olan Arınç'ın hala bir vicdanı olduğunu zannediyorduk. Bütün döktüğü gözyaşları timsah gözyaşlarıymış. AKP'li muhafazakâr milletvekillerine şunu sormak istiyorum, ‘Kur'an'ı cezaevinde oku’ söylemi, Ramazan'da operasyon hangi dine, hangi ahlaka sığar, hepsinin vicdanları körmüş. 300 milletvekilinden hiç vicdanlı yokmuş."