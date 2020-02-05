Eski İstanbul Defterdarı CHP’li Hamzaçebi: Kızılay Genel Başkanı da bu suçun ortağıdır

Başkentgaz’ın Kızılay’ı kullanarak Ensar Vakfı’na aktardığı 7 milyon 925 bin dolarla ilgili CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, “Vergi indirimi geri alınmalı” dedi. Hamzaçebi, "Aslında birlikte el ele vergi kaçırıyorlar. Şu bilinsin bağışın tamamı hiçbir şekilde şirket kazancından indirilemez. Kanuna göre bu bağışın yüzde 5'i şirket kazancından indirilebilir gibi düşünülebilir. Ancak bu bağışın tek bir kuruşu bile şirket kazancından, vergi matrahından indirilemez. Kızılay Genel Başkanı da bu suçun ortağıdır" ifadelerini kullandı.
"2013 yılında Başkentgaz'ın yüzde 100 hissesi özelleştirildi. Bu yöntemle Başkentgaz Ankara'da tekel haline getirildi."
"Ensar Vakfı'na aktarılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağış bizzat Ankaralıların cebinden alınmıştır. Gerçekte bu bağış Ensar Vakfı'na yapıldığı halde Kızılay üzerinden dolaştırılmıştır. Çünkü bağış Ensar Vakfı'na yapıldığı zaman yüzde 5 olan vergi muafiyeti Kızılay'a yapıldığı zaman yüzde 100'e çıkmaktadır."
"Kızılay Başkanı diyor ki ‘Bağışı yapanlar bu bağışı gerçekte Ensar Vakfı'na yapıyor.' Yani bu bağışı yüzde 5 oranında değil de yüzde 100 oranında şirket kazancını indiriyor. Böylece vergisini daha az ödüyor. Yani vergiden kaçınıyor."
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