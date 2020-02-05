Eski İstanbul Defterdarı CHP’li Hamzaçebi: Kızılay Genel Başkanı da bu suçun ortağıdır

Başkentgaz’ın Kızılay’ı kullanarak Ensar Vakfı’na aktardığı 7 milyon 925 bin dolarla ilgili CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, “Vergi indirimi geri alınmalı” dedi. Hamzaçebi, "Aslında birlikte el ele vergi kaçırıyorlar. Şu bilinsin bağışın tamamı hiçbir şekilde şirket kazancından indirilemez. Kanuna göre bu bağışın yüzde 5'i şirket kazancından indirilebilir gibi düşünülebilir. Ancak bu bağışın tek bir kuruşu bile şirket kazancından, vergi matrahından indirilemez. Kızılay Genel Başkanı da bu suçun ortağıdır" ifadelerini kullandı.

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberi ne göre, Başkentgaz'ın Kızılay'ı kullanarak Ensar Vakfı'na aktardığı paranın perde arkasını anlattı. Hamzaçebi şu bilgileri verdi: