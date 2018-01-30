Eski İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu yaşamını yitirdi

İstanbul Barosu Eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu’nun Çatalca’daki evinde yaşamını yitirdi. Kolcuoğlu için ilk tören perşembe günü saat 11.00’de İstanbul Baro Binası önünde düzenlenecek. Kazım Kolcuoğlu aynı gün Levent Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kazım Kolcuoğlu kimdir?

Kazım Kolcuoğlu (d. 1945) Türk avukat. 2002-2008 yıllarında İstanbul Barosu başkanı.1961 yılında Haydarpaşa Lisesi'ni bitirmiş ve 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.1968-1970 dönemi Dünya Gençlik Teşkilatı (W.A.Y.) Avrupa Konseyi Gençlik Merkezi (CENYC) üyesi olan Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı'nın genel başkanlığını yapmıştır. 1978-1983 yıllarında Orhan Adli Apaydın başkanlığındaki İstanbul Barosu'nun yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış, 1997-2001 yıllarında Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyesi olmuş bu dönem içerisinde 2000-2001 yıllarında Sayman üye olmuştur.

2002-2008 yıllarında ise İstanbul Barosu Başkanı olmuştur. Halen Türkiye Barolar Birliği delegesidir. 2013 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına aday olmuş ancak seçilememiştir.