Eski İstanbul Barosu Başkanı Kazan'dan Cumhurbaşkanlığı hukuk danışmanlarına: Hüküm kuruldu, tutuklama bitti savunmasıyla ihlal kaldırılmış olamaz

Eski İstanbul Barosu Başkanı, hukukçu Turgut Kazan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi davasında ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala hakkındaki, "Artık AİHM'lik iş kalmadı bitti o iş" açıklamasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı hukuk danışmanlarına seslendi. Kazan, "Hüküm kuruldu, tutuklama bitti savunmasıyla ihlal kaldırılmış olamaz" dedi.

Kazan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanı, Gezi kararını eleştirenleri cevaplarken, Özgür Özel için, 'soyadı çok garip zat' diyor. Bir kere, Genco Erkal dosyasına sunulan vekaletnamede, o soyadını taşıyan avukata vekaletname verdiğini hatırlatıyoruz. Ayrıca, Fettah Tamince’ye ait Antalya’daki üniversite yönetiminde, Fettah bey başkan (ve birçok Cumhurbaşkanı vekili üyelik yaptığı gibi) o soyadını taşıyan avukatın da başkan vekilliği yaptığı biliniyor" ifadesini kullandı.

Kazan şunları kaydetti:

"Ve asıl önemlisi, Cumhurbaşkanı Kavaka için karar verildi, tutuklama bitti, böylece ihlal sorunu çözülmüştür diyor. Biz, zaten bu savunmayı yapabilmek için son aşamada sürecin nasıl hızlandırıldığını görüyor ve söylüyorduk.

Ancak, Cumhurbaşkanlığı hukuk danışmanlarını uyarıyorum. AİHM’nin Kavala kararlarını tekrar okusunlar. Hüküm kuruldu, tutuklama bitti savunmasıyla ihlal kaldırılmış olamaz. Kenan Evren darbesinde bile yaşamadığımız bir sonuçla karşılaşırız."

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Ne olmuştu?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlatmasına yol açan Gezi davasında karar açıklandı. 1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.