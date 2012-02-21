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Dünya

Eski IMF Başkanı Strauss-Kahn gözaltına alındı

Lille kentine ifade vermek için çağrılan Strauss-Kahn'ın, hakkındaki suçlamalardan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

21 Şubat 2012 15:21

 Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, fuhşa iştirak ve görevi suistimal suçuyla Lille kentinde gözaltına alındı.

Lille kentine ifade vermek için çağrılan Strauss-Kahn'ın, hakkındaki suçlamalardan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

Strauss-Kahn, IMF başkanı olduğu dönemde, Paris, Lille, Washington'da önemli işadamları tarafından kendisi için düzenlenen partilere katılmak ve bunun karşılığı bu işadamlarına çıkar sağlamakla suçlanıyor.

Eski IMF Başkanının avukatı Frederique Baulieu, müvekkilinin gözaltına alınmasının ardından hemen Lille kentine geldi, ancak basının ısrarlı sorularını yanıtlamadı.

Strauss-Kahn, ABD'de bir otel görevlisine tecavüz suçlamasıyla uzun süre gözaltına alınmış, ancak daha sonra delili yetersizliği gerekçesiyle hakkında açılan dava düşmüştü.

Fransa'da yine Strauss-Kahn hakkında, bir gazeteci ve yazar kadın cinsel taciz suçlamasıyla dava açılmış, bu suçlama da zaman aşımı gerekçe gösterilerek düşürülmüştü.

 

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