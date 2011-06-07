Dominique Strauss-Kahn: Suçsuzum

T24

Strauss-Kahn, bugün New York'taki Yüksek Mahkemeye, Fransız televizyonunun eski sunucularından gazeteci Anne Sinclair ile birlikte geldi. Strauss-Kahn hakkında şikayetçi olan oda temizlikçisini desteklemek üzere toplanan bazı otel çalışanlarının "Utan!" diye bağırdıkları görüldü.Strauss-Kahn, 14 Mayıs'ta, New York'da kaldığı otelde odasına giren temizlikçiye saldırmakla suçlanıyor. Oda temizlikçisinin şikayetçi olması ardından, eski IMF başkanı, Paris'e gitmek üzere bindiği uçağın hareketine dakikalar kala tutuklanmıştı.15 Mayıs'ta polis, Strauss-Kahn'a, "cinsel tecavüz girişiminde bulunmak, suç niteliğinde cinsel saldırı, cinsel taciz, bir kişiyi yasaya aykırı şekilde hapsetmek ve zorla dokunmak" dahil, 7 ayrı suçlama yöneltmişti. Savcılık, DNA örneklerinin oteldeki oda temizlikçisinin suçlamalarını doğrular nitelikte olduğunu bildiriyor.Savunma avukatlarının, otel odasında bir cinsel ilişki gerçekleştiğini kabul etmeleri ama bunun iki tarafın rızasıyla olduğunu vurgulamaları bekleniyor. Dominique Strauss-Kahn'ın bir sonrasi duruşması 18 Temmuz'da yapılacak. 62 yaşındaki Strauss-Kahn, suçlu bulunursa 25 yıla kadar varan hapis cezasına çarptırılabilir.Strauss-Kahn'ın Yargıç Michael Obus'a resmen "suçsuz olduğunu bildirmesi"yle, uzun bir mahkeme süreci başlamış oldu. Asıl mahkemenin sonbahar aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.Eski IMF Başkanı kefaletle serbest bırakılmadan önce, dört gün Rikers Adasındaki cezaevinde alıkonmuştu. Strauss-Kahn, o tarihten bu yana, önce Manhattan'daki bir apartman dairesinde kaldı; şimdiyse yine Manhattan'da, lüks bir evde yaşıyor.Fransa'da 2012 seçimlerinde Sosyalist Partinin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Strauss-Kahn'ın tutuklanması, ülkede büyük yankı ve olumsuz tepki uyandırmıştı. Bununla birlikte, bu olay ardından, Fransa'nın seçkin çevrelerinde tabu kabul edilen cinsel taciz olayları gündeme getirilerek tartışılmaya başlandı.