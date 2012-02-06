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Kültür-Sanat

Strauss-Kahn'ı Depardieu oynayacak

Ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu, eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ı beyaz perdede canlandırmaya hazırlanıyor.

06 Şubat 2012 02:00

T24 - Ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu, eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ı beyaz perdede canlandırmaya hazırlanıyor.
 

Amerikalı yönetmen Abel Ferrara, Fransız Le Monde gazetesine yaptığı röportajda IMF başkanının görevinden istifa etmesine yol açan skandalla ilgili bir film çekeceğini açıkladı.


Filmin New York, Paris ve Washington'da çekileceğini söyleyen Ferrara, çekimlere Haziran ayında başlamayı planladıklarını belirtti.


63 yaşındaki Depardieu ile Eylül ayında Deauville Film Festivali sırasında tanıştıklarını ifade eden Ferrara, Fransız oyuncunun bir yönetmenin isteyeceği tüm niteliklere sahip olduğunu söyledi.


Filmde IMF başkanının eşi Anne Sinclair'i Isabelle Adjani oynayacak.


Strauss-Kahn, geçen yıl Mayıs ayında New York'ta kaldığı otelde bir temizlik görevlisine tecavüze yeltenmekle suçlanınca görevinden istifa etmişti. IMF eski başkanına yöneltilen bu suçlama, Ağustos ayında düşürülmüş ancak Strauss-Kahn'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma hayalinin de sonu olmuştu.


Strauss-Kahn'a benzeri bir suçlama da Fransız yazar Tristane Banon'dan gelmişti. Banon, 2003 yılında Strauss-Kahn'ın bir röportaj sırasında kendisine tecavüz etmeye çalıştığını iddia etmiş ancak savcılık, suçlamanın zaman aşımına uğradığını açıklamıştı.


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