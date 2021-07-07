Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'dan Süleyman Soylu'ya destek çıkan Devlet Bahçeli'ye: bir hamle yaptığı yok, Sadece kendi tutsaklığını ifade ediyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından tartışma konusu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir tepki de eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'dan geldi. MHP liderinin açıklamalarını değerlendiren Tantan, Bahçeli için, "MHP liderinin söylemleri kendisini bağlıyor. Bu söylemle bir hamle yaptığı yok. Sadece kendi tutsaklığını ifade ediyor" dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soylu'ya destek vermiş, "Süleyman Soylu yalnız değildir" demişti. Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Hakkında ne söylenirse söylensin, bizim bölücülerle iş tutan, terör örgütlerine hayranlık besleyen odakların hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir.”

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Bahçeli'nin bu açıklamalarının ardından, Bakan Soylu da MHP liderine Twitter'dan teşekkür etmiş, "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına,kahraman güvenlik güçlerimize,edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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Muhalefetin tepkisini çeken Bahçeli'nin açıklamalarına bir eleştiri de eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'dan geldi. Tantan, MHP liderinin açıklamalarını ve Soylu'ya yönelik iddiaları Cumhuriyet'e değerlendirdi. MHP'nin Soylu'ya yönelik desteği ve Bahçeli'nin açıklamalarına yönelik konuşan Tantan, "MHP liderinin söylemleri kendisini bağlıyor. Bu söylemle bir hamle yaptığı yok. Sadece kendi tutsaklığını ifade ediyor" dedi.

"MHP siyasetçileri inandırıcılıklarını yitirmiş vaziyetteler"

MHP'nin Soylu'ya desteğinin Cumhur İttifakı'nda bir gerilime neden olup olmayacağını değerlendiren Tantan, "MHP'nin Soylu'ya desteğinin olup olmadığı belli değil. MHP'ye oy veren seçmenin bakışı, kabulü ve desteği önemli. Geçmişten bugüne kadarki söylemlerine, davranışlarına bakıldığı zaman MHP siyasetçileri inandırıcılıklarını yitirmiş vaziyetteler. MHP siyasetinin halk nezdinde inandırıcılığını yitirdiği de gözüküyor" diye konuştu.

"Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar oradan getirilerek Türk milletine ve Türk adaletine hesap verecekler"

Ortaya atılan iddiaların gerçekliği kanıtlanırsa hukukun devreye girip girmeyeceğine değinen Tantan, "Er veya geç Türkiye kendi kimlikli karakterli siyasi oluşumuyla iktidar olacaktır. Son yıllarda kiri ve kimliksiz, kendi çıkarlarını önde tutan, ülke kaynaklarını kendi çıkarlarına göre kullanan ve örgütlü suçun derebeylerin hakimiyetinden muhakkak kurtulacaktır. Bu iktidarın sahibi olan bu milletin evlatları, yeni bir modern hukuk devlerinin alt yapısını 3 temel ayağını (özgürlük, adalet, güvenlik) oluştururken; bir şekilde de ülkenin soyulmasından, insanlarının fakirleştirilmesinden, zenginleşen siyasetçi, bürokrat, yer altına hakim olan mafyamsı tiplerin adalete teslim edilmesine ve bütün kazanımlarının adalet zemininde el koyularak hazineye aktarılmasını sağlayacaklar. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar oradan getirilerek Türk milletine ve Türk adaletine hesap verecekler" diye konuştu.