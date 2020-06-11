Eski Hürriyet Dijital Medya Grup Koordinatörü Kızılkaya: 3 yıl önce bile tıklanma sayısı Hakan'ın övündüğü miktarın üstündeydi

Eski Hürriyet Dijital Medya Grup Koordinatörü Emre Kızılkaya, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın “Dijitalde de öncüyüz: İşte süper rakamlar” başlıklı yazısındaki verileri değerlendirdi. Kızılkaya, "Hürriyet’in internet sitesinin tıklanma sayısı, üç yıl önce bile bugün Ahmet Hakan’ın övündüğü miktarın 100 milyon üstündeydi." bilgisini paylaştı.

Journo'daki yazısında Kızılkaya, "Ahmet Hakan, 'hürriyet.com.tr’de ayda 1.7 milyar sayfa görüntüleniyor. Geçen yılın son aylarına göre tam yüzde 70’lik bir büyüme demek bu' diyor. Kritik ifade: 'Geçen yılın son aylarına göre…' Demirören’in gazeteyi satın almasından sonra kâğıtta tirajların nasıl dibe vurduğu, 'şişirilmiş' olmakla suçlanan resmi verilerde bile kabak gibi ortada. Bu süreçte dijitalde de erişimin hızla düştüğü, üçüncü parti platformlardan görülebiliyor. 'Geçen yılın son ayları' dâhil…" düşüncesini dile getirdi.

Hürriyet gazetesinin Demirören'e satışının ardından , dijital verileri bağımsız olarak denetleyen Gemius platformundan çıktığını hatırlatan Kızılkaya,"Öncüyüz' diyorsanız verilerinizi tarafsız bir denetçinin izleyip açıklaması gerekir, yoksa kendi kendine yaptığınız sayımı işi bilen kimse ciddiye almaz.Ahmet Hakan’ın bahsettiği 1.7 milyar sayfa görüntülenmesi ise -şişirilmiş bile olsa- bir başarı değil, başarısızlık. Bunu anlamak için güncel sayılara dahi gerek yok. Bakın, 2017’de yazmıştım: O günlerde hürriyet.com.tr’nin sayfa görüntülenme sayısı 1.8 milyardı." ifadesini kullandı.

Kızılkaya yazısında şunları kaydetti:

Türkiye’de internete erişen insan sayısının her ay artmaya devam ettiği, üstelik Koronavirüs başta olmak üzere bir dizi sıcak gündem maddesi nedeniyle habere ilginin birkaç kat arttığı bir dönemde, üç yıl öncesinin sayfa görüntülenme sayısına bile ulaşamamak aslında felaket.

Elbette, Ahmet Hakan muhtemelen işin aslını gayet iyi biliyordur (kandırılmadıysa!) ama sözlerini bir siyasetçi gibi zekice seçip 'algı yönetimi' yapıyor olsa gerek.

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