Eski HDP milletvekili: Kürt liderlerin küçük hesaplara takılması bağışlanamaz!

İki yıla aşkın süredir Edirne Cezaevi'ne bulunan Selahattin Demirtaş'ın Şubat ayında yapılan kongrede eş genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamasının ardından "Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, herkes haddini bilecek" açıklamasının ardından HDP'den istifa edip siyaseti bırakan Hasip Kaplan, "Kürt liderleri" eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan eski HDP Milletvekili Kaplan, Kürt halkının beka sorunu yaşadığını belirterek "Her parçada, liderlerinin Küçük hesaplara takılması bağışlanamaz..!" dedi.