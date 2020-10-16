Eski HDP milletvekili Altan Tan: Topyekün Kürt siyasetinde yeni bir döneme girilmesi lazım, şiddet ile demokrasi arasında tercihte bulunması lazım

6 yıl sonra başlatılan ‘Kobani eylemleri’ soruşturmasında gözaltına alınan eski HDP milletvekili Altan Tan, Kürt siyasetinde yeni bir döneme girilmesi gerektiğini belirterek, "Şiddet ile demokrasi arasında tercihte bulunması lazım" görüşünü savundu.

Hürriyet gazetesine konuşan Tan, "Topyekün Kürt siyasetinde yeni bir döneme girilmesi lazım. Mesela Suriye yeniden yapılanıyor, Kürtlerin statüsü ne olacak? Şengal ne olacak? Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile ilişkileri ne olacak? Bu çağrı sadece PKK veya HDP’ye değil. Aynı şekilde CHP bu konuda ne düşünüyor? Kafa tokuşturucu siyaset artık yürümüyor." dedi.

Tan, "HDP’nin Türkiye partisi olmamasının birkaç sebebi var. Birincisi şiddet ile demokrasi arasında tercihte bulunması lazım. PKK’ya tavrını net bir şekilde söylemesi lazım ve Türkiye kamuoyunu da bu konuda ikna etmesi lazım. Legalite ile illegalite arasında kalın çizgi çizmeli. İkincisi, Türkiye’nin bütün sorunlarıyla ilgilenmesi lazım. Türkiyelileşme ile ilgili üç ana sorunu var HDP’nin. Hukuk devleti isteyenle birliktelik kuracak. Mesafe alamadığım için partiden ayrıldım. Devletin görevlendirmesiyle Kandil’e gittim. Şiddet ile demokrasinin yan yana olmayacağını söyledim." diye konuştu.

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