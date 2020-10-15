Eski HDP milletvekili Tan Aydınlık'a konuştu: Partiyle PKK ilişkisi gizli saklı bir mevzu değil, bunu devekuşu gibi kafayı toprağa gömerek gizlemeye çalışmak beyhude

6 yıl sonra başlatılan ‘Kobani eylemleri’ soruşturmasında gözaltına alınan eski HDP milletvekili Altan Tan, Aydınlık gazetesine yaptığı açıklamada, "Partiyle PKK ilişkisi gizli saklı bir mevzu değil, bunu devekuşu gibi kafayı toprağa gömerek gizlemeye çalışmak beyhude" dedi.

"Ayhan Bilgen’den sonra siz de HDP’ye eleştirilerinizi dile getirmeye başladınız. Yeni olan nedir?" sorusuna Tan, "Benim açımdan yeni değil. Ben 10 yıldır benzer eleştirileri getiriyorum: Silahla demokrasi yan yana olmaz. HDP, ya PKK'nın sürdürdüğü siyaseti sürdürecek ya da yeter diyecek. Bugün demokratik ülkelerde silahla, şiddetle, terörle varılacak bir yer yok." diye konuştu.

Tan röportajında şunları kaydetti:

"-HDP’nin PKK ile ilişkisi, dahası Kandil’den yönetildiği biliniyor. Siz de katılıyor musunuz bu saptamaya?

Bazı şeyler biliniyor tabi… Herkesin bildiği, ayyuka çıkmış, tamamen ortaya çıkmış şeyleri gizlemeye çalışanlar da var. Ama bunları devlet de biliyor! Herkesin telefonu dinleniyor, takip edilyor vs. Partiyle PKK ilişkisi gizli saklı bir mevzu değil. Bunu devekuşu gibi kafayı toprağa gömerek gizlemeye çalışmak beyhude.

-HDP milletvekiliyken de biliyor muydunuz?

HDP safındayken de biliyorduk. Sadece ben değil, rahmetli Şerafettin Elçi de biliyordu, başkaları da...

-O zaman da böyle düşünüyordum dediniz, ne umuyordunuz?

Açılım sürecinde de ondan önce de demokratik mücadele vereceğiz, dedik. Demokrasi platformu olarak girdik. Her defasında bu sözler yenildi yutuldu. Biliyorsunuz, en son 2018’de de Noter huzurunda tasdiklidir, partiden istifa ettim."

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